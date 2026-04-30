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Τραμπ κατά Μερτς: Να ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του
Ειδήσεις
17:28 - 30 Απρ 2026

Τραμπ κατά Μερτς: Να ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, εξαπολύοντάς του νέα σφοδρή επίθεση σήμερα (30/4) χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ κάλεσε τον Μερτς να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αναποτελεσματικό» στη διαχείριση της σύγκρουσης. Παράλληλα, τον προέτρεψε να ασχοληθεί με «τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του», κάνοντας ειδική αναφορά σε ζητήματα μετανάστευσης και ενέργειας.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Γερμανός καγκελάριος αφιερώνει υπερβολικό χρόνο παρεμβαίνοντας σε ζητήματα που σχετίζονται με την ιρανική πυρηνική απειλή, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας τόσο παγκοσμίως όσο και της ίδιας της Γερμανίας.

Να σημειωθεί ότι η ένταση μεταξύ των δύο ηγετών πυροδοτήθηκε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Μερτς, ο οποίος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι εμφανίζεται χωρίς σαφή στρατηγική στη διαχείριση της κρίσης, ενώ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συγκεκριμένη σύγκρουση.

Σε συνέχεια της αντιπαράθεσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι σχετική απόφαση αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Ωστόσο, την Πέμπτη και πριν από τη νέα παρέμβαση του Τραμπ, ο Μερτς επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, επισημαίνοντας τη στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας στη σχολή τεθωρακισμένων του γερμανικού στρατού στη βόρεια πόλη Μύνστερ, ο καγκελάριος ανέδειξε τους ισχυρούς επιχειρησιακούς δεσμούς με τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Εργαζόμαστε εδώ, αλλά και σε άλλες κρίσιμες τοποθεσίες στη Γερμανία, δίπλα-δίπλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την κοινή εκπαίδευση και τη στενή συνεργασία.

«Η συνεργασία αυτή υλοποιείται σε καθημερινή βάση, προς αμοιβαίο όφελος και στο πλαίσιο μιας βαθιάς διατλαντικής σχέσης», πρόσθεσε.

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