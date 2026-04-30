Unibios: Αύξηση 45% στα καθαρά κέρδη το 2025

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της Χρήσης 2025 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Η χρήση του 2025 ήταν μια μεταβατική χρήση για τον όμιλο. Και αυτό γιατί στα πλαίσια της υλοποίησης της μακροχρόνιας στρατηγικής επέκτασης και ανάπτυξης της διεθνούς δραστηριότητας του θυγατρικού της Ομίλου Watera, στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 65% της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Euronext Growth του Παρισιού, εταιρίας OSMOSUN (πλέον Watera). Η εξαγορά υλοποιήθηκε μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Τα οφέλη από αυτή την στρατηγική επένδυση αναμένεται να αποτυπωθούν στις επόμενες χρήσεις.

Επίσης ο Όμιλος Watera προχώρησε σε μία σημαντική επένδυση στην οικοδόμηση ενός νέου σύγχρονου εργοστασίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου το οποίο όταν ολοκληρωθεί, θα αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου.

Κατά την Χρήση 2025, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS διαμορφώθηκαν σε 13.890 χιλ. Ευρώ έναντι 14.718 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση ήτοι μειώθηκαν κατά 5,4% Η μικρή αυτή μείωση αυτή οφείλεται στην αδυναμία των εργοστασίων του Ομίλου να ικανοποιήσουν την ζήτηση, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης πώλησης παραχθέντων συστημάτων.

Παρόλα αυτά το μικτό κέρδος σε απόλυτο μέγεθος, σημείωσε αύξηση κατά 1% σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκε σε 5.905 χιλ. Ευρώ, έναντι 5.867 χιλ. Ευρώ, το δε περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε από 39,8% σε 42,5%.

Τα τελικά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για τη Χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.226 χιλ. Ευρώ έναντι 1.552 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.493 χιλ. έναντι € 1.026 χιλ. κατά το 2024 σημειώνοντας αύξηση κατά 45,5%.

Το EBITDA του Ομίλου το 2025, διαμορφώθηκε σε 3.150 χιλ. Ευρώ ή ποσοστό 22,5% επί του κύκλου εργασιών έναντι 2.728 χιλ. Ευρώ αυξημένο κατά 15,4%.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της χρήσης 2025 έχουν συμπεριληφθεί καθαρά έκτακτα έσοδα ύψους 613 χιλ. ευρώ, τα οποία προέκυψαν από τον συμψηφισμό έκτακτων κερδών 1.069 χιλ. ευρώ από την πώληση ακινήτου με έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγορά και αναδιοργάνωση της Osmosun, ύψους 456 χιλ. ευρώ. Στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης είχαν συμπεριληφθεί καθαρά έκτακτα κέρδη ύψους 791 χιλ. ευρώ, προερχόμενα από τον συμψηφισμό υπεραξίας από εκτίμηση ακινήτου ύψους 1.192 χιλ. ευρώ με έκτακτη ζημία από υποτίμηση θυγατρικής ύψους 401 χιλ. ευρώ.

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης Νερού.

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών και της ελεγχόμενης από αυτήν Watera S.A. (πρώην OSMOSUN), και μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.