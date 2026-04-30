ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Unibios: Αύξηση 45% στα καθαρά κέρδη το 2025
Ανακοινώσεις
17:28 - 30 Απρ 2026

Unibios: Αύξηση 45% στα καθαρά κέρδη το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της Χρήσης 2025 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Η χρήση του 2025 ήταν μια μεταβατική χρήση για τον όμιλο. Και αυτό γιατί στα πλαίσια της υλοποίησης της μακροχρόνιας στρατηγικής επέκτασης και ανάπτυξης της διεθνούς δραστηριότητας του θυγατρικού της Ομίλου Watera, στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 65% της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Euronext Growth του Παρισιού, εταιρίας OSMOSUN (πλέον Watera). Η εξαγορά υλοποιήθηκε μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Τα οφέλη από αυτή την στρατηγική επένδυση αναμένεται να αποτυπωθούν στις επόμενες χρήσεις.

Επίσης ο Όμιλος Watera προχώρησε σε μία σημαντική επένδυση στην οικοδόμηση ενός νέου σύγχρονου εργοστασίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου το οποίο όταν ολοκληρωθεί, θα αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου.

Κατά την Χρήση 2025, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS διαμορφώθηκαν σε 13.890 χιλ. Ευρώ έναντι 14.718 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση ήτοι μειώθηκαν κατά 5,4% Η μικρή αυτή μείωση αυτή οφείλεται στην αδυναμία των εργοστασίων του Ομίλου να ικανοποιήσουν την ζήτηση, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης πώλησης παραχθέντων συστημάτων.

Παρόλα αυτά το μικτό κέρδος σε απόλυτο μέγεθος, σημείωσε αύξηση κατά 1% σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκε σε 5.905 χιλ. Ευρώ, έναντι 5.867 χιλ. Ευρώ, το δε περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε από 39,8% σε 42,5%.

Τα τελικά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για τη Χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.226 χιλ. Ευρώ έναντι 1.552 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.493 χιλ. έναντι € 1.026 χιλ. κατά το 2024 σημειώνοντας αύξηση κατά 45,5%.

Το EBITDA του Ομίλου το 2025, διαμορφώθηκε σε 3.150 χιλ. Ευρώ ή ποσοστό 22,5% επί του κύκλου εργασιών έναντι 2.728 χιλ. Ευρώ αυξημένο κατά 15,4%.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της χρήσης 2025 έχουν συμπεριληφθεί καθαρά έκτακτα έσοδα ύψους 613 χιλ. ευρώ, τα οποία προέκυψαν από τον συμψηφισμό έκτακτων κερδών 1.069 χιλ. ευρώ από την πώληση ακινήτου με έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγορά και αναδιοργάνωση της Osmosun, ύψους 456 χιλ. ευρώ. Στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης είχαν συμπεριληφθεί καθαρά έκτακτα κέρδη ύψους 791 χιλ. ευρώ, προερχόμενα από τον συμψηφισμό υπεραξίας από εκτίμηση ακινήτου ύψους 1.192 χιλ. ευρώ με έκτακτη ζημία από υποτίμηση θυγατρικής ύψους 401 χιλ. ευρώ.

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης Νερού.

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών και της ελεγχόμενης από αυτήν Watera S.A. (πρώην OSMOSUN), και μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026
Ανακοινώσεις

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026
Ανακοινώσεις

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:31

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ