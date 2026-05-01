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Τραμπ: Απειλεί το ΝΑΤΟ με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία
Ειδήσεις
17:00 - 01 Μάι 2026

Τραμπ: Απειλεί το ΝΑΤΟ με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (30/4) ότι «πιθανότατα» θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ισπανία και την Ιταλία, εξαπολύοντας νέες επιθέσεις κατά του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίδας ηγέτιδας Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ιταλία «δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου», ενώ κατηγόρησε την Ισπανία ότι είναι «απολύτως απαίσια». Και οι δύο χώρες έχουν αρνηθεί τη χρήση των βάσεών τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν παρόμοιες απειλές που απηύθυνε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Και οι τρεις ευρωπαϊκοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ έχουν ασκήσει κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Σάντσεθ έχει επιχειρήσει να παρουσιαστεί ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στον Τραμπ, ενώ η Μελόνι —μία από τις πιο σταθερές συμμάχους του στην Ευρώπη μετά την επανεκλογή του το 2024— φαίνεται να αποστασιοποιείται το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να διασφαλίσει την πολιτική της επιβίωση ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027. Από την πλευρά του, ο Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «εξευτελίζονται» από το Ιράν στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, απάντησε στις δηλώσεις, λέγοντας στο πρακτορείο ANSA ότι «δεν θα κατανοούσε τους λόγους» μιας ενδεχόμενης απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 12.000 στρατιωτικούς στην Ιταλία, ενώ μόνο η Γερμανία φιλοξενεί περισσότερους στην Ευρώπη, με πάνω από 36.000. Στην Ισπανία βρίσκονται περίπου 3.800 στρατιώτες, σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου από τον Δεκέμβριο.

Σε αντίθεση με τη Ρώμη και τη Μαδρίτη, το Βερολίνο επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τη βάση Ράμσταϊν για τον συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ενδεχόμενη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία θα κόστιζε δισεκατομμύρια και θα απαιτούσε χρόνια, ενώ θα αποδυνάμωνε σημαντικά τη στρατηγική θέση των ΗΠΑ τόσο στη σύγκρουση με το Ιράν όσο και στην παγκόσμια προβολή στρατιωτικής ισχύος.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μείωση των δυνάμεων, ωστόσο αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις του Τραμπ με σοβαρότητα.

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