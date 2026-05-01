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Eurostat: Ελληνική... πρωτιά στην εργασία τα Σαββατοκύριακα
pexels
Εργασιακά
14:30 - 01 Μάι 2026

Eurostat: Ελληνική... πρωτιά στην εργασία τα Σαββατοκύριακα

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ακόμη «διάκριση» για την αγορά εργασίας, η Ελλάδα κατακτά την κορυφή στην ΕΕ ως προς το ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα — ένας πρωταθλητισμός που μάλλον δεν αφήνει πολλά περιθώρια για… ξεκούραση.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat, το 2025, το 21,3% των απασχολούμενων στην ΕΕ ηλικίας 15–64 ετών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα.

Η εργασία τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο συχνή στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις (47,6%), στους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία (47,2%) και σε όσους απασχολούνται σε στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%).

Μόνο το 18,5% των μισθωτών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, το ποσοστό ήταν υψηλότερο μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων: 45,8% για όσους απασχολούν προσωπικό (εργοδότες), 35,9% για όσους δεν απασχολούν προσωπικό (αυτοαπασχολούμενοι χωρίς υπαλλήλους), καθώς και 45,1% για τα συμβοηθούντα μέλη οικογένειας.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα (31,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (31,3%) και τη Μάλτα (29,2%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Λιθουανία (3,0%), την Πολωνία (4,2%) και την Ουγγαρία (6,2%).

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους με προσωπικό που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό (75,0%), ακολουθούμενη από το Βέλγιο (65,9%) και τη Γαλλία (61,0%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (9,9%), τη Σλοβακία (15,0%) και την Πολωνία (15,1%).

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 15:25
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