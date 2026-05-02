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Δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα: «Όλα ανοιχτά», απαντά η ΕΕ – Αντιδρά η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
09:45 - 02 Μάι 2026

Δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα: «Όλα ανοιχτά», απαντά η ΕΕ – Αντιδρά η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, επισημαίνοντας ότι η Ε.Ε. σκοπεύει να κρατήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την προάσπιση των συμφερόντων της.  

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση, ακολουθώντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και διατηρώντας πλήρη ενημέρωση προς την αμερικανική πλευρά σε κάθε στάδιο.

Όπως ανέφερε, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους Αμερικανούς ομολόγους, καθώς η Ε.Ε. επιδιώκει να αποσαφηνίσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ένωση παραμένει προσηλωμένη σε μια σταθερή και αμοιβαία επωφελή διατλαντική συνεργασία. Ωστόσο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε ενέργειες που δεν ευθυγραμμίζονται με τα συμφωνηθέντα, η Ε.Ε. είναι έτοιμη να εξετάσει μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της.

Την ίδια στιγμή, έντονες αντιδράσεις εκφράζονται και από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η πρόεδρος της Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας, Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, προειδοποίησε ότι οι νέοι δασμοί θα επιφέρουν πολύ υψηλό οικονομικό κόστος, επηρεάζοντας όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές, ακόμη και στις ΗΠΑ.

Η ίδια κάλεσε τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα διάλογο και να σεβαστούν την υφιστάμενη εμπορική συμφωνία. Τόνισε ότι η επιβολή πρόσθετων δασμών σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία θα επιβαρύνει σοβαρά τόσο τη γερμανική όσο και την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, με πιθανές συνέπειες στις τιμές για τους καταναλωτές.

Η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ έχει ουσιαστικά «παγώσει», έπειτα από απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που έθεσε υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των δασμών που επιβλήθηκαν το 2025, αλλά και λόγω ευρύτερων εντάσεων στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η Μιούλερ επανέλαβε ότι η εμπορική συμφωνία πρέπει να τηρηθεί αμοιβαία και χαρακτήρισε τις εξαγγελίες Τραμπ ως μια νέα, σοβαρή επιβάρυνση για τις διατλαντικές σχέσεις. Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως μέχρι στιγμής.

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