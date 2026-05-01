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Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ
Ειδήσεις
19:11 - 01 Μάι 2026

Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (1/5) ότι αυξάνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, υποστηρίζοντας ότι το μπλοκ δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την εμπορική συμφωνία που είχε διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.  

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, με δεδομένο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται πλήρως με την εμπορική συμφωνία που είχαμε συμφωνήσει, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%», συμπλήρωσε.

«Έχει γίνει πλήρως κατανοητό και συμφωνηθεί ότι, εάν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ δασμός.

Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται — ρεκόρ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, που στελεχώνονται από Αμερικανούς εργαζόμενους, θα ανοίξουν σύντομα — δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα!», σημειώνει στην ίδια ανάρτηση.

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ΕΕ: Αναξιόπιστος εταίρος ο Τραμπ

«Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας», τόνισε ο ίδιος.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 20:41
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