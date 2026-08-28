ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισλανδία: Στο νήμα το δημοψήφισμα για την επιστροφή στην «αγκαλιά» της ΕΕ – Η σκιά του Τραμπ και η Γροιλανδία
pexels
Ειδήσεις
08:25 - 28 Αυγ 2026

Ισλανδία: Στο νήμα το δημοψήφισμα για την επιστροφή στην «αγκαλιά» της ΕΕ – Η σκιά του Τραμπ και η Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ισλανδοί προσέρχονται το Σάββατο στις κάλπες για ένα οριακό δημοψήφισμα σχετικά με το αν η χώρα θα πρέπει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια συγκυρία κατά την οποία η συζήτηση αποκτά νέα γεωπολιτική βαρύτητα, στον απόηχο των δηλώσεων και των κινήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Αρκτική.

Το ερώτημα που τίθεται στους πολίτες της σκανδιναβικής χώρας, με πληθυσμό σχεδόν 400.000 κατοίκων, είναι απλό:

«Θα πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το συμβουλευτικό δημοψήφισμα αναμένεται να κριθεί στο νήμα, καθώς η κοινή γνώμη εμφανίζεται ουσιαστικά διχασμένη.

Σε περίπτωση που επικρατήσει το «ναι», θα ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εφόσον αυτές ολοκληρωθούν επιτυχώς, η συμφωνία θα τεθεί σε νέο δημοψήφισμα, στο οποίο οι Ισλανδοί θα κληθούν να αποφασίσουν οριστικά αν αποδέχονται ή απορρίπτουν την ένταξη.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αρκτική αναδεικνύεται σε κομβική περιοχή για τα κρίσιμα ορυκτά, ενώ η κλιματική αλλαγή προκαλεί ταχεία τήξη των θαλάσσιων πάγων, ανοίγοντας εποχικά νέες θαλάσσιες διαδρομές.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναφέρει με ένταση την επιδίωξή του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, της πλησιέστερης γειτονικής χώρας της Ισλανδίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απαραίτητος για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα, σε ειδική ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός νωρίτερα φέτος, φάνηκε επανειλημμένα να συγχέει τη Γροιλανδία με την Ισλανδία.

«Όλα τα επιχειρήματα που προβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος για το γιατί θα ήταν αναγκαίο για τις ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ισχύουν εξίσου και για την Ισλανδία. Η μόνη διαφορά είναι ότι η Ισλανδία είναι επισήμως ανεξάρτητο κράτος», δήλωσε ο Εϊρίκουρ Μπέργκμαν, καθηγητής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Bifröst της Ισλανδίας.

Η ασφάλεια και η αλλαγή των ισορροπιών

Η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην Ε.Ε. το 2009, στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ωστόσο, το 2013 ανέστειλε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, όταν ανέλαβε την εξουσία ένας ευρωσκεπτικιστικός κυβερνητικός συνασπισμός.

Στις αρχές του έτους, η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, Θόρντγκερντουρ Γκούναρσντότιρ, δήλωσε ότι ο βαθύτερος διάλογος και η ενισχυμένη συνεργασία με την Ε.Ε. θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας.

«Είναι σαφές ότι το διεθνές σύστημα στο οποίο ζήσαμε από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκεται σε αναταραχή», έγραψε σε άρθρο της στην ισλανδική εφημερίδα Visir.

Οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία δεν είναι, ωστόσο, ο μοναδικός λόγος που η ευρωπαϊκή προοπτική επανέρχεται στο προσκήνιο.

Ο Μπέργκμαν επισημαίνει ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η μειωμένη εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ ως εταίρο στον τομέα της ασφάλειας.

Η Ισλανδία είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και η μοναδική χώρα της Συμμαχίας που δεν διαθέτει δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, βρίσκεται πάνω από το λεγόμενο GIUK Gap, το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο συνδέει την Αρκτική με τον Ατλαντικό.

«Η ασφάλεια και η άμυνα της Ισλανδίας προστατεύονται από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, αλλά και, για πολλούς ακόμη πιο σημαντικά, από μια διμερή αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ από το 1951. Τώρα πολλοί επανεξετάζουν κατά πόσο αυτή η αμυντική συμφωνία εξακολουθεί να είναι αξιόπιστη», σημείωσε ο Μπέργκμαν.

Παρά τη γεωπολιτική διάσταση, πολιτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η συζήτηση για την ένταξη στην Ε.Ε. εξακολουθεί να καθορίζεται κυρίως από εσωτερικά ζητήματα, με την οικονομία, την εθνική κυριαρχία και την αλιεία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η οικονομία, η κορόνα και η αλιεία

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ του «ναι» αφορά το ισλανδικό νόμισμα, την κορόνα, η οποία είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και είναι γνωστό ότι μπορεί να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.

«Η σημερινή κυβέρνηση, υπό την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών, η οποία ουσιαστικά ήταν εκείνη που υπέβαλε την πρώτη αίτηση ένταξης, επαναφέρει τώρα την προσπάθεια να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα», δήλωσε ο Στίβεν Μπλόκμανς, αναπληρωτής διευθυντής στο International Centre for Defence and Security.

Από την άλλη πλευρά, η πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας Κατρίν Γιάκομπσντοτιρ δεν βλέπει πειστικό λόγο για την ένταξη στην Ε.Ε. Όπως υποστηρίζει, η χώρα έχει ήδη στενή οικονομική συνεργασία με την Ένωση, ενώ οι πολίτες της απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο.

«Αν η πλειοψηφία του λαού θέλει να υποβάλουμε αίτηση, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε αυτή την πλειοψηφία, αλλά εγώ δεν έχω αλλάξει θέση», δήλωσε η Γιάκομπσντοτιρ.

Στην πραγματικότητα, η Ισλανδία είναι ήδη βαθιά ενταγμένη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της Ε.Ε., χωρίς να είναι πλήρες μέλος της Ένωσης. Παράλληλα, συμμετέχει στη Ζώνη Σένγκεν, επιτρέποντας στους πολίτες της να ταξιδεύουν χωρίς διαβατηριακούς ελέγχους μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στη συμφωνία.

Ένα «success story» για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Για την ίδια την Ε.Ε., μια πιθανή επιστροφή της Ισλανδίας στο τραπέζι των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική πολιτική επιτυχία, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση το 2020.

Ο Μπέργκμαν εκτιμά ότι, σε περίπτωση επικράτησης του «ναι», μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σχετικά γρήγορα, καθώς η κυβερνητική συμμαχία της Ισλανδίας πλησιάζει προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2028.

«Το μεγαλύτερο είναι καλύτερο σε αυτή την εποχή, φαίνεται», σχολίασε ο Μπλόκμανς.

Όπως πρόσθεσε, η ένταξη μιας χώρας που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες παγκοσμίως ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις σε επίπεδο δημοκρατικών θεσμών θα έδινε αναμφίβολα «επιπλέον λάμψη» στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Το αυριανό δημοψήφισμα, επομένως, δεν αφορά μόνο το αν η Ισλανδία θα ξανακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες. Αποτυπώνει και ένα ευρύτερο ερώτημα: σε μια ολοένα πιο αβέβαιη γεωπολιτική πραγματικότητα, πόσο ασφαλής και βιώσιμη είναι για την Ισλανδία η επιλογή να παραμείνει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 08:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «εφιάλτης» του ιδιωτικού χρέους – Τι ζητούν δανειολήπτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Ο «εφιάλτης» του ιδιωτικού χρέους – Τι ζητούν δανειολήπτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Πούτιν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν - Τι λένε απόρρητες εκθέσεις
Ειδήσεις

Ο Πούτιν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν - Τι λένε απόρρητες εκθέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο
Ειδήσεις

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο

ΗΠΑ: Τρίζουν τα «κόκκινα» κάστρα του Τραμπ – Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Τρίζουν τα «κόκκινα» κάστρα του Τραμπ – Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία

Κάρνεϊ VS Τραμπ: Δασμοί, μεσαίες δυνάμεις και η κινεζική «σκιά»
Γιώργος Ραυτόπουλος

Κάρνεϊ VS Τραμπ: Δασμοί, μεσαίες δυνάμεις και η κινεζική «σκιά»

«Πυρηνικό deal» Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας: Η συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

«Πυρηνικό deal» Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας: Η συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
28/08/2026 - 10:03

ΧΑ: Κρίσιμη ζώνη στήριξης για τον ΓΔ οι 2.700-2.702 μονάδες

Ανεμοδείκτης
28/08/2026 - 10:00

Περί Ανανεωτικής Αριστεράς

Ειδήσεις
28/08/2026 - 09:35

Γερμανική χημική βιομηχανία: Ισχυρή ανάκαμψη τον Αύγουστο λόγω της κρίσης στο Ορμούζ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/08/2026 - 09:18

ΥΠΕΝ-ΥΠΑΝ : Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία – Τι προβλέπει

Πολιτική
28/08/2026 - 08:55

Βολές ΥΠΕΘΟ κατά ΠΑΣΟΚ: Οι λύσεις που προτείνει έχουν ήδη γίνει πράξη

Εμπορεύματα
28/08/2026 - 08:50

Πετρέλαιο: Σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών παρά την ένταση με το Ιράν

Νομίσματα
28/08/2026 - 08:38

Bitcoin: Τι κρύβεται πίσω από το νέο ράλι – Τα ETF δίνουν ώθηση, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Ειδήσεις
28/08/2026 - 08:33

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν βάζει όρους για το άνοιγμα – Στο επίκεντρο Γάζα, Λίβανος και Συρία

Ειδήσεις
28/08/2026 - 08:25

Ισλανδία: Στο νήμα το δημοψήφισμα για την επιστροφή στην «αγκαλιά» της ΕΕ – Η σκιά του Τραμπ και η Γροιλανδία

Οικονομία
28/08/2026 - 08:08

Ο «εφιάλτης» του ιδιωτικού χρέους – Τι ζητούν δανειολήπτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
28/08/2026 - 08:04

Ο Πούτιν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν - Τι λένε απόρρητες εκθέσεις

Business Facts
28/08/2026 - 08:00

Οι κορυφαίες βιομηχανικές δυνάμεις του κόσμου – Οι μεταβολές από το 2005 στο 2025

Άλλοι Αρθρογράφοι
28/08/2026 - 07:50

Η Κύπρος στο επίκεντρο μιας νέας στρατηγικής κρίσης

Magazino
28/08/2026 - 07:30

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που ανοίγουν δωρεάν σε όλη τη χώρα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 23:50

Το είπε και το έκανε ο Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα, μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 23:21

Wall Street: «Πάρτι» τεχνολογίας με τη Nvidia στο +8,7% – Άλμα 1,57% για τον Nasdaq

Ειδήσεις
27/08/2026 - 23:15

Στο «κόκκινο» Ρωσία – Βρετανία: Απειλές για πλήγματα σε βρετανικούς στόχους και μήνυμα Λονδίνου στη Μόσχα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:59

Μυθικοί Τεντόγλου και Καραλής στη Ζυρίχη: Κατέκτησαν πρώτη και δεύτερη θέση σε μήκος και επί κοντώ αντίστοιχα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:59

ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο – Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών

Magazino
27/08/2026 - 22:45

ΑΕΚ: Κλήρωση-«φωτιά» στο Champions League – Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ και Ρόμα στον δρόμο της

Magazino
27/08/2026 - 22:30

Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι φετινές σχολικές αργίες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:15

Ρωσία: Γιατί «ρίχνει» το ρούβλι – Η μάχη του Πούτιν με το δημοσιονομικό έλλειμμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 22:00

ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:47

Τραμπ: Επικοινώνησα με Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε την επίσκεψη Ράτκλιφ

Πολιτική
27/08/2026 - 21:45

Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Magazino
27/08/2026 - 21:30

Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:26

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Πολιτική
27/08/2026 - 21:20

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του – Ας θυμηθεί ποιοι πολέμησαν τους Σπαρτιάτες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:05

Παπαθανάσης: €15,28 εκατ. για το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:55

Axios: Οι ΗΠΑ κοντά σε «γιγαντιαία» συμφωνία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ