«Έκρηξη» Τραμπ κατά του Ιράν: Είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος, είναι νεκρό!

Με τον γνώριμο, απόλυτο τόνο του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται με μια ιδιαίτερα δραματική αποτίμηση της κατάστασης στο Ιράν, παρουσιάζοντας μια χώρα που, σύμφωνα με την ανάρτησή του, βρίσκεται ουσιαστικά στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης. Οι διατυπώσεις του, πάντως, αφήνουν ελάχιστο χώρο για… αποχρώσεις.

Η ανάρτηση:

«Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ! Δεν διαθέτει Ναυτικό, δεν διαθέτει Πολεμική Αεροπορία, δεν διαθέτει νόμισμα, δεν πληρώνει τους στρατιώτες ή την αστυνομία του, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 300% και η ηγεσία του βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση, ανίκανη να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα.

Το μόνο που διαθέτει είναι τα ΨΕΥΔΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ από τις ΗΠΑ, μια προθυμία να σκοτώνει τους διαδηλωτές του —πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν πλέον σκοτωθεί— και πρέπει να λογοδοτήσουν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας! Και, φυσικά, μια καλή δόση από “ΑΝΟΗΣΙΕΣ”.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»