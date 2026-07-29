ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης
Ειδήσεις
09:35 - 29 Ιουλ 2026

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη, στη σύλληψη δημάρχου περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης που προέρχεται από την αντιπολίτευση, καθώς και ακόμη πέντε ατόμων, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για φερόμενες παρατυπίες που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών χρήσης κτιρίων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο ευρύ κύμα διώξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά δήμους οι οποίοι διοικούνται από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το NTV, μεταξύ των συλληφθέντων είναι η δήμαρχος του Ουσκουντάρ, Σινέμ Ντεντετάς, καθώς και ο αντιδήμαρχος, ο γενικός γραμματέας του δήμου, ένας αρχιτέκτονας, ένας μεσίτης και ένας εργολάβος.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε συνολικά 11 διαφορετικές τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αρχεία και άλλο αποδεικτικό υλικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο δήμος διαχειριζόταν τη διαδικασία έγκρισης οικοδομικών αδειών μέσω μηχανισμού που υποχρέωνε τους εργολάβους να συνάπτουν συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η τουρκική αντιπολίτευση απορρίπτει το σύνολο των κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο των ερευνών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2024, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις. Αντίθετα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι δικαστικές διαδικασίες εξελίσσονται ανεξάρτητα και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;
Ανεμοδείκτης

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών
Πολιτική

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου
Ανεμοδείκτης

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:58

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 09:46

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:35

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:28

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 09:17

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 09:15

Metlen: Εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:09

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:44

ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον επικυρώθηκε ως διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών - Το παρασκήνιο

Τεχνολογία
29/07/2026 - 08:26

Drones στη διάσωση: Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 08:22

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:15

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ