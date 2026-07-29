Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη, στη σύλληψη δημάρχου περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης που προέρχεται από την αντιπολίτευση, καθώς και ακόμη πέντε ατόμων, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για φερόμενες παρατυπίες που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών χρήσης κτιρίων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο ευρύ κύμα διώξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά δήμους οι οποίοι διοικούνται από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το NTV, μεταξύ των συλληφθέντων είναι η δήμαρχος του Ουσκουντάρ, Σινέμ Ντεντετάς, καθώς και ο αντιδήμαρχος, ο γενικός γραμματέας του δήμου, ένας αρχιτέκτονας, ένας μεσίτης και ένας εργολάβος.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε συνολικά 11 διαφορετικές τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αρχεία και άλλο αποδεικτικό υλικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο δήμος διαχειριζόταν τη διαδικασία έγκρισης οικοδομικών αδειών μέσω μηχανισμού που υποχρέωνε τους εργολάβους να συνάπτουν συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η τουρκική αντιπολίτευση απορρίπτει το σύνολο των κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο των ερευνών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2024, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις. Αντίθετα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι δικαστικές διαδικασίες εξελίσσονται ανεξάρτητα και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.