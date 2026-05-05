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ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στις πωλήσεις νέων κατοικιών - Άλμα 7,4% τον Μάρτιο λόγω χαμηλότερων τιμών
Ειδήσεις
19:30 - 05 Μάι 2026

ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στις πωλήσεις νέων κατοικιών - Άλμα 7,4% τον Μάρτιο λόγω χαμηλότερων τιμών

Reporter.gr Newsroom
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Τον Μάρτιο οι πωλήσεις νέων κατοικιών στις ΗΠΑ κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς η υποχώρηση των τιμών και τα κίνητρα των κατασκευαστών ενίσχυσαν τη ζήτηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, οι πωλήσεις νέων μονοκατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας σε ετήσιο ρυθμό τις 682.000 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο για το 2026 μέχρι στιγμής. Η επίδοση αυτή ήταν καλύτερη από τη διάμεση εκτίμηση οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg, που προέβλεπε 652.000 μονάδες.

Η έκθεση περιλάμβανε επίσης αναθεώρηση των στοιχείων του Φεβρουαρίου, μετά τις καθυστερήσεις που είχαν προκληθεί από το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Η άνοδος των πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή βελτίωση της προσιτότητας κατοικίας από τα μέσα του περασμένου έτους. Οι κατασκευαστές έχουν ενισχύσει τη ζήτηση μέσω εκπτώσεων και κινήτρων, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της επισκεψιμότητας από υποψήφιους αγοραστές τον Μάρτιο, μετά από περίοδο κάμψης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, η αγορά παραμένει ευαίσθητη στις μεταβολές των επιτοκίων στεγαστικών δανείων, τα οποία έχουν αυξηθεί από τα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα του Φεβρουαρίου, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες.

Σε επίπεδο τιμών, η διάμεση τιμή νέας κατοικίας υποχώρησε κατά 6,2% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενη στα 387.400 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021. Η πτώση αυτή συνδέεται κυρίως με την αύξηση των πωλήσεων σε πιο οικονομικά προσιτές κατοικίες.

Ενδεικτικά, περίπου 22.000 κατοικίες πωλήθηκαν στην κατηγορία 300.000–400.000 δολαρίων, αριθμός που αποτελεί υψηλό σχεδόν πενταετίας, ενώ αυξήθηκαν και οι πωλήσεις σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Γεωγραφικά, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στον Νότο, τη σημαντικότερη αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ, με άνοδο 11,1%. Ανάκαμψη σημειώθηκε και στη Βορειοανατολική περιοχή, ενώ αντίθετα πτώση καταγράφηκε στη Μεσοδυτική και τη Δυτική χώρα.

Παρά τη βελτίωση στις πωλήσεις, ο κλάδος της κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία πέντε τρίμηνα, με τους κατασκευαστές να επικεντρώνονται στη διαχείριση των αποθεμάτων. Ο αριθμός των νέων κατοικιών προς πώληση μειώθηκε στις 481.000 σε σχέση με πέρυσι.

Το ζήτημα της προσιτότητας κατοικίας αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό πολιτικό θέμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, με τα κόμματα να εξετάζουν μέτρα για αύξηση της προσφοράς και μείωση του κόστους στέγασης.

Συμπληρωματικά στοιχεία έδειξαν ότι οι εκκρεμείς πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών αυξήθηκαν επίσης τον Μάρτιο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς η ενίσχυση της προσφοράς βοήθησε να περιοριστεί ο αντίκτυπος του υψηλού κόστους δανεισμού.

Αν και οι πωλήσεις νέων κατοικιών θεωρούνται πιο άμεσος δείκτης της αγοράς, παραμένουν ευμετάβλητες σε μηνιαία βάση, με την κυβερνητική έκθεση να εκτιμά ότι η πραγματική μεταβολή μπορεί να κυμάνθηκε από πτώση 8,1% έως αύξηση 22,9%.

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