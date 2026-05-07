ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Νορβηγία «άνοιξε» τον δρόμο για αύξηση των επιτοκίων – Στο 4,25% ελέω πληθωρισμού
Ειδήσεις
12:31 - 07 Μάι 2026

Η Νορβηγία «άνοιξε» τον δρόμο για αύξηση των επιτοκίων – Στο 4,25% ελέω πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Norges Bank προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων στη δυτική Ευρώπη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, επιλέγοντας να κινηθεί άμεσα απέναντι στις πιέσεις του επίμονου υψηλού πληθωρισμού.

Η νορβηγική κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%, διαμορφώνοντάς το στο 4,25% την Πέμπτη. Πρόκειται για την πρώτη κίνηση αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από το 2023, η οποία είχε προβλεφθεί μόνο από 5 από τους 17 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, ενώ η πλειονότητα ανέμενε ότι η τράπεζα θα διατηρούσε στάση αναμονής.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν σαφείς κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας ότι η απόφαση συνάδει με τις προβλέψεις που είχαν ήδη κοινοποιηθεί στους επενδυτές τον Μάρτιο. Τότε, η τράπεζα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το επιτόκιο να κινηθεί στο εύρος 4,25%–4,5% μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με επικεφαλής την Ίντα Βόλντεν Μπάχε, «ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα παραμείνει σε αυξημένα επίπεδα». Πρόσθεσαν ότι κρίνεται αναγκαία μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική ώστε να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με αυτή την απόφαση, η Norges Bank ευθυγραμμίζεται με κεντρικές τράπεζες που υιοθετούν πιο «σφιχτή» πολιτική, όπως η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας. Αντίθετα, άλλες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, καθώς και η Τράπεζα της Αγγλίας, αναμένεται να κινηθούν αργότερα, ενώ η σουηδική Riksbank έχει σηματοδοτήσει ότι δεν προχωρά άμεσα σε αλλαγές.

Η νορβηγική κορόνα ενισχύθηκε έναντι του ευρώ, καταγράφοντας άνοδο έως και 0,6%, φτάνοντας τα 10,8632.

Παρότι οι ευρωπαϊκές αρχές ανησυχούν κυρίως για τις επιπτώσεις στην ενέργεια λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, στη Νορβηγία το βασικό ζήτημα παραμένει η επιμονή του εγχώριου πληθωρισμού, με τον δομικό δείκτη να παραμένει πάνω από το 3%.

Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει πιθανή αύξηση τον Μάιο, όμως η κίνηση της τράπεζας δείχνει και την πρόθεσή της να ενισχύσει την αξιοπιστία της, καθώς δεν έχει καταφέρει να φέρει τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% από τις αρχές του 2021.

Αναλυτές της SB1 Markets AS εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι τιμές ενέργειας, ο πληθωρισμός και η σταθερότητα στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις, θεωρώντας πιο πιθανό ένα νέο «σφίξιμο» παρά μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος.

Την ίδια ημέρα, η Σουηδία διατήρησε το επιτόκιο στο 1,75%, ενώ η κεντρική της τράπεζα τόνισε ότι θα περιμένει να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά
Οικονομία

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας
Οικονομία

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα
Οικονομία

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/08/2026 - 10:55

ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Αναλύσεις
12/08/2026 - 10:09

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ