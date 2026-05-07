Η Νορβηγία «άνοιξε» τον δρόμο για αύξηση των επιτοκίων – Στο 4,25% ελέω πληθωρισμού

Η Norges Bank προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων στη δυτική Ευρώπη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, επιλέγοντας να κινηθεί άμεσα απέναντι στις πιέσεις του επίμονου υψηλού πληθωρισμού.

Η νορβηγική κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%, διαμορφώνοντάς το στο 4,25% την Πέμπτη. Πρόκειται για την πρώτη κίνηση αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από το 2023, η οποία είχε προβλεφθεί μόνο από 5 από τους 17 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, ενώ η πλειονότητα ανέμενε ότι η τράπεζα θα διατηρούσε στάση αναμονής.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν σαφείς κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας ότι η απόφαση συνάδει με τις προβλέψεις που είχαν ήδη κοινοποιηθεί στους επενδυτές τον Μάρτιο. Τότε, η τράπεζα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το επιτόκιο να κινηθεί στο εύρος 4,25%–4,5% μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με επικεφαλής την Ίντα Βόλντεν Μπάχε, «ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα παραμείνει σε αυξημένα επίπεδα». Πρόσθεσαν ότι κρίνεται αναγκαία μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική ώστε να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με αυτή την απόφαση, η Norges Bank ευθυγραμμίζεται με κεντρικές τράπεζες που υιοθετούν πιο «σφιχτή» πολιτική, όπως η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας. Αντίθετα, άλλες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, καθώς και η Τράπεζα της Αγγλίας, αναμένεται να κινηθούν αργότερα, ενώ η σουηδική Riksbank έχει σηματοδοτήσει ότι δεν προχωρά άμεσα σε αλλαγές.

Η νορβηγική κορόνα ενισχύθηκε έναντι του ευρώ, καταγράφοντας άνοδο έως και 0,6%, φτάνοντας τα 10,8632.

Παρότι οι ευρωπαϊκές αρχές ανησυχούν κυρίως για τις επιπτώσεις στην ενέργεια λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, στη Νορβηγία το βασικό ζήτημα παραμένει η επιμονή του εγχώριου πληθωρισμού, με τον δομικό δείκτη να παραμένει πάνω από το 3%.

Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει πιθανή αύξηση τον Μάιο, όμως η κίνηση της τράπεζας δείχνει και την πρόθεσή της να ενισχύσει την αξιοπιστία της, καθώς δεν έχει καταφέρει να φέρει τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% από τις αρχές του 2021.

Αναλυτές της SB1 Markets AS εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι τιμές ενέργειας, ο πληθωρισμός και η σταθερότητα στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις, θεωρώντας πιο πιθανό ένα νέο «σφίξιμο» παρά μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος.

Την ίδια ημέρα, η Σουηδία διατήρησε το επιτόκιο στο 1,75%, ενώ η κεντρική της τράπεζα τόνισε ότι θα περιμένει να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.