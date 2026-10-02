Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

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Αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, στο -0,2%, κατέγραψαν τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο, με την Ελλάδα να είναι μία από τις μόλις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης.