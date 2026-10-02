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Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα
Οικονομία
19:25 - 02 Οκτ 2026

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

Reporter.gr Newsroom

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Αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, στο -0,2%, κατέγραψαν τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο, με την Ελλάδα να είναι μία από τις μόλις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως τονίζουν πηγές του ΥΠΑΝ, αυτό δείχνει ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων λειτούργησε θετικά, καθώς για άλλον ένα μήνα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι αρνητικός, παρά το δυσμενές ευρύτερο διεθνές περιβάλλον και το πρόβλημα του κόστους ζωής σε πολλούς άλλους τομείς.

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