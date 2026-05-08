Παγκόσμιο ράλι στις τιμές τροφίμων: Σε υψηλό τριετίας ο δείκτης του FAO

Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων κατέγραψαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, εν μέσω έντονης αναταραχής στις διεθνείς αγορές και αυξημένων πιέσεων στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, ο δείκτης τιμών αγροτικών εμπορευμάτων ενισχύθηκε κατά 1,6% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, με κινητήριο δύναμη κυρίως τις αυξήσεις στα φυτικά έλαια, το κρέας και τα δημητριακά. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης εμφανίζει άνοδο 2,5%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην άνοδο είχε η κατηγορία των φυτικών ελαίων, η οποία αυξήθηκε κατά 5,9% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο, η άνοδος συνδέεται και με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ενισχύουν τη ζήτηση για βιοκαύσιμα και επιβαρύνουν συνολικά την αγορά.

Η ανοδική πορεία των τιμών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν διαταράξει κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και εφοδιαστικές αλυσίδες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, καυσίμων και λιπασμάτων.

Ο δείκτης του FAO, που αποτυπώνει τις διεθνείς τιμές βασικών αγροτικών προϊόντων και όχι τις τελικές τιμές καταναλωτή, καταγράφει πλέον τρεις συνεχόμενους μήνες ανόδου, μετά από περίοδο πτώσης που είχε προηγηθεί.

Στο εσωτερικό της ανάλυσης, οι τιμές του κρέατος σημείωσαν αύξηση 1,2%, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ τα δημητριακά ενισχύθηκαν κατά 0,8%, επηρεασμένα από τις καιρικές συνθήκες και τις εκτιμήσεις για περιορισμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων το επόμενο έτος.

Παράλληλα, αυξημένο παραμένει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες διεθνώς, με τις τιμές του ντίζελ και των λιπασμάτων να επιβαρύνονται σημαντικά. Αυτό οδηγεί πολλούς παραγωγούς σε αναθεώρηση των καλλιεργητικών τους σχεδίων, με στροφή σε λιγότερο ενεργοβόρες καλλιέργειες και μείωση των εκτάσεων.

Ήδη, μεγάλες αγροτικές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, προειδοποιούν για πιθανή μείωση της παραγωγής, κυρίως στο καλαμπόκι, καθώς οι αγρότες επιχειρούν να περιορίσουν το αυξημένο κόστος εισροών.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις ανησυχίες ότι η άνοδος των διεθνών τιμών θα μεταφερθεί σταδιακά και στα ράφια των καταναλωτών, δημιουργώντας νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.