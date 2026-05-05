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Climateflation ή Κλιματική ακρίβεια: Μία ακόμα... πηγή πληθωρισμού - Η Ελλάδα οφείλει να δράσει
Οικονομία
08:02 - 05 Μάι 2026

Climateflation ή Κλιματική ακρίβεια: Μία ακόμα... πηγή πληθωρισμού - Η Ελλάδα οφείλει να δράσει

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος ανέβασε τον πληθωρισμό παγκοσμίως και ασφαλώς η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Εκτός από την κρίση στη Μέση Ανατολή, όμως, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν να ανησυχούν για έναν ακόμα αστάθμητο παράγοντα που αυξάνει τις τιμές, την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ένα άκρως ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Bloomberg, επισημαίνει πως εξαιτίας της συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, οι επιπτώσεις στις τιμές αποκτούν πλέον πιο μόνιμο χαρακτήρα και αναδεικνύονται σε δομικό παράγοντα πληθωρισμού.

Το πρακτορείο τονίζει πως η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη απειλή για το μέλλον· έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται με απτό τρόπο στο κόστος ζωής. Από τις τιμές των τροφίμων έως τους λογαριασμούς ενέργειας και τα ασφάλιστρα, οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη εισχωρούν σταδιακά στην καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που οι οικονομολόγοι αποκαλούν πλέον «climateflation» — κλιματικός πληθωρισμός.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε το καλοκαίρι του 2022, όταν ακραίοι καύσωνες στην Ευρώπη έπληξαν σοβαρά την αγροτική παραγωγή: Οι ελιές στην Ισπανία υπέστησαν ζημιές, η παραγωγή κοτόπουλου στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε 9%, ενώ η ξηρασία στη βόρεια Ιταλία κατέστρεψε καλλιέργειες ρυζιού. Η άνοδος της θερμοκρασίας —που αποδίδεται εν μέρει στην κλιματική αλλαγή— οδήγησε σε άνοδο των τιμών τροφίμων και ενίσχυσε τον συνολικό πληθωρισμό, σε μια περίοδο ήδη επιβαρυμένη από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνουν τη ζήτηση για ενέργεια (όπως η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών), προκαλούν ζημιές σε υποδομές (δρόμους, σιδηροδρομικά δίκτυα), διαταράσσουν τις μεταφορές και εντείνουν τις πιέσεις στις ασφαλιστικές αγορές. Όλα αυτά μεταφράζονται σε αυξημένα κόστη για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι τα φαινόμενα αυτά παύουν να είναι προσωρινές διαταραχές. Καθώς η συχνότητα και η έντασή τους αυξάνονται, οι επιπτώσεις στις τιμές τείνουν να αποκτούν πιο μόνιμο χαρακτήρα, απειλώντας να μετατραπούν σε δομικό παράγοντα πληθωρισμού.

Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού παραμένει σύνθετη. Οι οικονομολόγοι προσπαθούν να απομονώσουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής από άλλους παράγοντες, όπως οικονομικοί κύκλοι ή γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό παγκοσμίως έως και κατά 1,2% ετησίως μέχρι το 2035, με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις. Οι τιμές των τροφίμων φαίνεται να επηρεάζονται πιο εύκολα, καθώς οι αποδόσεις των καλλιεργειών μειώνονται όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ορισμένα όρια, ενώ οι ξηρασίες και οι καταιγίδες διαταράσσουν την προσφορά.

Οι επιπτώσεις, ως συνήθως, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Οι φτωχότερες χώρες και οι ήδη θερμές περιοχές πλήττονται περισσότερο, καθώς οι αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στα νοικοκυριά. Αντίθετα, σε ψυχρότερες περιοχές, η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί προσωρινά να μειώσει κάποια κόστη, όπως η θέρμανση.

Για τις κεντρικές τράπεζες, το φαινόμενο δημιουργεί νέα διλήμματα. Παραδοσιακά, οι αυξήσεις τιμών λόγω καιρού θεωρούνταν προσωρινές και δεν απαιτούσαν παρέμβαση. Ωστόσο, αν οι κλιματικές διαταραχές γίνουν πιο συχνές και επηρεάζουν κρίσιμους τομείς όπως τα τρόφιμα, η νομισματική πολιτική ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, αλλά και βαθιά οικονομική. Και φυσικά οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και απλώς να διαπιστώνουν το φαινόμενο. Το Bloomberg υπογραμμίζει ότι χρειάζεται μια συντονισμένη μετάβαση σε πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, διαφορετικά η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχίσει να μεταφράζεται σε άνοδο τιμών. Σε έναν κόσμο που ήδη δοκιμάζεται από κρίσεις, η «κλιματική ακρίβεια» ενδέχεται να αποτελέσει έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες της οικονομικής αστάθειας των επόμενων δεκαετιών.

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