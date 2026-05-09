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Στον κόλπο του χάους: ΗΠΑ και Ιράν ξανά στο χείλος γενικευμένης σύγκρουσης
Ειδήσεις
11:02 - 09 Μάι 2026

Στον κόλπο του χάους: ΗΠΑ και Ιράν ξανά στο χείλος γενικευμένης σύγκρουσης

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εμφανίζονται πιο μακριά από ποτέ από μια ουσιαστική συμφωνία αποκλιμάκωσης, καθώς οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο και ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται παρά την εύθραυστη εκεχειρία που έχει ανακοινωθεί εδώ και έναν μήνα. Οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις, ενώ νέα επίθεση σημειώθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αυξάνοντας τους φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία αναμεταδίδει το Reuters, σημειώθηκαν σποραδικές συγκρούσεις ανάμεσα σε ιρανικές μονάδες και αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο απ’ όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι αμερικανικά μαχητικά έπληξαν δύο πλοία που συνδέονται με το Ιράν και επιχειρούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά περιορίσει τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από τα Στενά από την έναρξη των συγκρούσεων, που ξέσπασαν μετά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία, επιχειρώντας να αυξήσουν την οικονομική πίεση προς το καθεστώς.

Ωστόσο, αμερικανική έκθεση πληροφοριών εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει έναν τέτοιο αποκλεισμό για αρκετούς ακόμη μήνες χωρίς σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Η διαρροή αυτής της αξιολόγησης προκαλεί αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής πίεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα τη στιγμή που η σύγκρουση αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και από συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, η διπλωματική προσπάθεια παραμένει στάσιμη. Η Ουάσινγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης σε αμερικανική πρόταση για επίσημο τερματισμό των εχθροπραξιών πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αναμένει απάντηση άμεσα, όμως η ιρανική πλευρά επιμένει ότι εξετάζει ακόμη τους όρους.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, οι ΗΠΑ εντείνουν παράλληλα τις κυρώσεις. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά εταιρειών και προσώπων, κυρίως από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, που φέρονται να βοηθούν την ιρανική πολεμική βιομηχανία και την παραγωγή drones Shahed. Η Ουάσινγκτον προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να τιμωρεί κάθε ξένη εταιρεία που στηρίζει το ιρανικό εμπόριο, σε μια περίοδο όπου η ένταση στον Κόλπο απειλεί ξανά τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

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