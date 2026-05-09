Περιορισμένος ο αντίκτυπος των νέων αμερικανικών δασμών στις ελληνικές εξαγωγές

Περιορισμένες αναμένονται οι συνέπειες των νέων αμερικανικών δασμών στις ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, με ημερομηνία 4 Μαΐου.

Η έκθεση σημειώνει ότι το προσωρινό καθεστώς δασμών που εφαρμόζεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2026 - με επιβάρυνση 10% επιπλέον του δασμού MFN - έχει διάρκεια 150 ημερών και λήγει στα τέλη Ιουλίου. Αν δεν υπάρξει νέα ρύθμιση, οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε πριν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ.

Εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν υψηλοί δασμοί: 50% στα βασικά προϊόντα και 25% στα παράγωγά τους.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έξι έρευνες βάσει του Άρθρου 232 και δύο βάσει του Άρθρου 301, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένους κλάδους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ελληνική εκτίμηση, οι έρευνες αυτές αφορούν μόλις το 0,49% των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 2025.

Η Πρεσβεία θεωρεί ότι η έρευνα για προϊόντα που παράγονται με αναγκαστική εργασία δεν επηρεάζει την Ελλάδα, ενώ και η διαδικασία για την «πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα» δύσκολα θα πλήξει βασικές ελληνικές εξαγωγικές κατηγορίες.

Ιδιαίτερα τα τρόφιμα και ποτά, που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι δεν θα δεχθούν ουσιαστική πίεση. Το ίδιο ισχύει και για τους υδρογονάνθρακες, ενώ τα μεταλλικά προϊόντα ήδη υπόκεινται σε αυξημένους δασμούς.

Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκινά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στις 20 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπορούσε να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς μέσω του νόμου IEEPA. Οι δασμοί αυτοί ακυρώθηκαν, όμως αντικαταστάθηκαν άμεσα από νέο καθολικό δασμό 10%, βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει πλέον νέους τρόπους διατήρησης ή επέκτασης των εμπορικών μέτρων μέσω των Άρθρων 232 και 301, με πιθανές ανακοινώσεις από το καλοκαίρι έως τις αρχές φθινοπώρου του 2026.