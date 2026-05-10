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Εκεχειρία υπό κατάρρευση: Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της
Ειδήσεις
14:25 - 10 Μάι 2026

Εκεχειρία υπό κατάρρευση: Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της

Reporter.gr Newsroom
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Οι συγκρούσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίστηκαν και το τελευταίο 24ωρο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση της προσωρινής εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί με αμερικανική μεσολάβηση.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 150 εστίες μάχης κατά μήκος του μετώπου μέσα σε μία ημέρα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν απώλειες και τραυματισμοί αμάχων σε περιοχές της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ουκρανίας, μεταξύ αυτών στη Ζαπορίζια, το Χάρκοβο, τη Χερσώνα και το Ντνιπροπετρόφσκ.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας έκανε λόγο για 147 συγκρούσεις στο μέτωπο τις τελευταίες 24 ώρες, επισημαίνοντας ότι η ένταση δεν έχει αποκλιμακωθεί παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δεκάδες ουκρανικά drones, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία προχώρησε σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό εναντίον ρωσικών θέσεων, παραβιάζοντας τη συμφωνημένη εκεχειρία. Οι σχετικές ανακοινώσεις μεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η εκεχειρία, που είχε ανακοινωθεί για το διάστημα 9–11 Μαΐου με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, παραμένει υπό αμφισβήτηση ως προς την εφαρμογή της στην πράξη, ενώ οι προσπάθειες για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο.

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