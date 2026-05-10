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Πάνω από 4,3 εκατ. Ουκρανοί υπό προσωρινή προστασία στην ΕΕ – Το 29,4% στη Γερμανία
Ειδήσεις
17:00 - 10 Μάι 2026

Πάνω από 4,3 εκατ. Ουκρανοί υπό προσωρινή προστασία στην ΕΕ – Το 29,4% στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Στις 31 Μαρτίου 2026, συνολικά 4,33 εκατομμύρια πολίτες εκτός ΕΕ που διέφυγαν από την Ουκρανία είχαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σύγκριση με τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, ο συνολικός αριθμός των ατόμων από την Ουκρανία που τελούν υπό προσωρινή προστασία μειώθηκε κατά 68.980 άτομα (-1,6%).

Οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία ήταν η Γερμανία (1.274.955 άτομα, δηλαδή το 29,4% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (961.405 άτομα, 22,2%) και η Τσεχία (379.820 άτομα, 8,8%).

Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε σε 14 χώρες και μειώθηκε σε 13. Οι μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+7.480 άτομα, +0,6%), στην Ισπανία (+2.665, +1,0%) και στη Ρουμανία (+2.125, +1,0%).

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Ιταλία (-30.365 άτομα, -47,4%), λόγω της ταυτόχρονης λήξης μεγάλου αριθμού αδειών στο τέλος του μήνα, που συνδεόταν με τη διαδικασία ετήσιας ανανέωσης αδειών. Ακολούθησαν η Τσεχία (-19.810, -5,0%) και η Φινλανδία (-8.080, -10,2%).

Οι υψηλότερες αναλογίες δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλιους κατοίκους καταγράφηκαν στην Τσεχία (34,8), στην Πολωνία (26,3) και στη Σλοβακία (26,2), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώθηκε σε 9,6 ανά χίλιους κατοίκους.

Στις 31 Μαρτίου 2026, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98,4% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν το 43,3% των δικαιούχων, οι ανήλικοι σχεδόν το ένα τρίτο (30,1%), ενώ οι ενήλικες άνδρες αντιστοιχούσαν σε λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (26,6%) του συνολικού αριθμού.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο άρθρο αφορούν την απονομή καθεστώτος προσωρινής προστασίας βάσει της Εκτελεστικής Απόφασης 2022/382 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής και θεσπίστηκε καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Στις 13 Ιουνίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους συγκεκριμένους πολίτες από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027.

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