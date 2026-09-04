Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Υψηλότερα άνοιξαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή (4/9), ενώ κέρδη σημειώνουν και οι ευρωαγορές, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις διακυμάνσεις του πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και στα αμερικανικά μάκρο.

Τα χρηματιστηριακά futures στις ΗΠΑ παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα νωρίς σήμερα το πρωί, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την πολυαναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου.

Τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average ήταν αμετάβλητα. Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,05%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 σημείωσαν άνοδο 0,17%.

Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν άνοδο. Ο Dow Jones, που αποτελείται από 30 μετοχές, κέρδισε περισσότερες από 600 μονάδες, ή 1,2%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 4 Αυγούστου. Ο S&P 500 ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,4%.

Στην Ασία, οι αγορές κινήθηκαν στα «πράσινα». Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,13%, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,74%, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,9%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,89%.

Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve Christopher Waller, ο οποίος ανέφερε ότι θα ήταν «διατεθειμένος» να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον εύρος-στόχο του 3,5% έως 3,75% κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον επόμενο σημαντικό καταλύτη της αγοράς αυτή την εβδομάδα: την έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί το πρωί της Παρασκευής.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones εκτιμούν ότι τον περασμένο μήνα προστέθηκαν 53.000 θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα (nonfarm payrolls), ενώ αναμένουν το ποσοστό ανεργίας να διαμορφωθεί στο 4,1%. Τον Ιούλιο, αντίθετα, είχε καταγραφεί απώλεια 23.000 θέσεων εργασίας.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την επόμενη εβδομάδα θα είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη επιδείνωση της απασχόλησης θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε η κεντρική τράπεζα να αρχίσει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη την πλευρά της αγοράς εργασίας κατά τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, αντί να παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων», δήλωσε ο José Torres, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers.

Ο Torres αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) και τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα.

Οι μετοχές οδεύουν προς την ολοκλήρωση μιας θετικής εβδομάδας. Ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου περίπου 0,5%, ενώ ο Nasdaq αναμένεται να καταγράψει κέρδη περίπου 0,7%. Ο Dow Jones κινείται προς άνοδο περίπου 0,2%.

Ευρωπαϊκές αγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν χαμηλότερα, όμως κατάφεραν εν μέρει να ανατρέψουν το κακό κλίμα, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να κυμαίνεται στις 650,22 μονάδες (+0,17%).

Έτσι, ο γερμανικός DAX «παίζει» στις 26.058,99 με κέρδη 0,2% και ο βρετανικός FTSE κινείται στις 10.836,18 με άνοδο 0,04%. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC σημειώνει οριακές απώλειες (-0,02%) στις 8.284,70 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ υποχωρεί κατά 0,29% στις 52.093,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ χάνει 0,31% αγγίζοντας τις 19.938,51 μονάδες.

Στις μετοχές, ο κλάδος των χημικών καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, περίπου 1%.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Volkswagen σημείωσε άνοδο μετά την επιβεβαίωση μαζικών περικοπών θέσεων εργασίας.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών κινήθηκαν αντίθετα από την τάση, με τη Volkswagen να καταγράφει άνοδο 7%, μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σχεδίων για την περικοπή έως και 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό πιθανό αριθμό περικοπών στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας στις 100.000 θέσεις εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κοντά σε υψηλό τριών ετών

Εν τω μεταξύ, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται κοντά σε υψηλό τριών ετών, αφού την Τετάρτη έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές του 2023.

Το φυσικό αέριο που διαπραγματεύεται στο ολλανδικό TTF, το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου, έκλεισε την Τετάρτη πάνω από τα 73 ευρώ (84,90 δολάρια) ανά μεγαβατώρα. Τα συμβόλαια futures με παράδοση τον επόμενο μήνα διαπραγματεύονταν τελευταία περίπου στα 71,30 ευρώ, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακή πτώση λίγο πάνω από 3%.

Οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή γεμάτες περίπου κατά τα δύο τρίτα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Aggregated Gas Storage Inventory.

Οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη εκτοξεύθηκαν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι καθαροί εισαγωγείς ενεργειακών εμπορευμάτων.