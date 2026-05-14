Θερμή υποδοχή, παγωμένο παρασκήνιο: Οι κόκκινες γραμμές Σι και τα ανοίγματα Τραμπ

Θερμά λόγια από τον Τραμπ, ψυχρό μήνυμα από τον Σι στη συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (14/5) στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ ότι «είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου», την ώρα που ο Σι προειδοποιούσε για τον κίνδυνο ακόμη και στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, εάν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση των διαφορών τους.

Η έντονη αντίθεση στο ύφος των δύο ηγετών ανέδειξε πόσο μεγάλες παραμένουν οι αποστάσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η Ταϊβάν, ο πόλεμος με το Ιράν, οι εμπορικές εντάσεις και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ασία. Παρά τη μεγάλη συμβολική σημασία της συνάντησης, όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα προκύψουν ουσιαστικές συμφωνίες.

Προειδοποίηση Σι: «Η Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις»

Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε κατά τις κλειστές συνομιλίες ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, τότε οι δύο υπερδυνάμεις κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε «συγκρούσεις ή ακόμη και σε πόλεμο», θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη τη διμερή σχέση.

Νωρίτερα, στις δημόσιες δηλώσεις τους στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εγκάρδιος:

«Είσαι σπουδαίος ηγέτης. Κάποιοι δεν θέλουν να το λέω, αλλά το λέω γιατί είναι αλήθεια», ανέφερε απευθυνόμενος στον Σι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε:

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σου. Είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου».

Παράλληλα προέβλεψε ότι «οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας θα γίνουν καλύτερες από ποτέ».

Ο Σι επικαλέστηκε την «παγίδα του Θουκυδίδη»

Ο Σι Τζινπίνγκ, αντίθετα, υιοθέτησε πιο αυστηρό και προειδοποιητικό τόνο. Δήλωσε ότι η ιστορία και η διεθνής κοινότητα παρακολουθούν αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν την λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη» — τη θεωρία σύμφωνα με την οποία όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη, το αποτέλεσμα συχνά είναι ο πόλεμος.

«Η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει όλους», σημείωσε ο Κινέζος ηγέτης.

Κάλεσε επίσης τις δύο χώρες να λειτουργήσουν «ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι».

Εντυπωσιακή τελετή υποδοχής στο Πεκίνο

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, στην πλατεία Τιενανμέν. Προηγήθηκε λαμπρή τελετή υποδοχής με κανονιοβολισμούς, στρατιωτική μπάντα που έπαιξε τον αμερικανικό και κινεζικό εθνικό ύμνο, καθώς και μαθητές που κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών.

Ο Τραμπ επρόκειτο αργότερα να επισκεφθεί τον Ναό του Ουρανού και να παρακαθίσει σε επίσημο κρατικό δείπνο με τον Σι.

Στο τραπέζι εμπόριο, Ιράν και παγκόσμια οικονομία

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ δεν ταξίδεψε στο Πεκίνο μόνο για συμβολισμούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων για εμπορικές συμφωνίες, όπως νέες κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας, βοδινού κρέατος και αεροσκαφών.

Ωστόσο, βαριά σκιά στις συνομιλίες ρίχνει η κρίση με το Ιράν. Η σύγκρουση ΗΠΑ – Ισραήλ με την Τεχεράνη έχει οδηγήσει ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας άνοδο στις τιμές της ενέργειας και φόβους για νέα παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, βρίσκεται στο επίκεντρο των αμερικανικών πιέσεων ώστε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση.

Ρήγμα και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις για τον πόλεμο με το Ιράν. Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές μπλόκαραν ξανά νομοσχέδιο των Δημοκρατικών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αν και η γερουσιαστής της Αλάσκας, Λίζα Μουρκόφσκι, διαφοροποιήθηκε από το κόμμα της.

Παράλληλα, προκάλεσαν αίσθηση οι δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν τον απασχολεί η οικονομική πίεση που υφίστανται οι Αμερικανοί πολίτες λόγω της κρίσης:

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα: να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο».

Ταϊβάν και μικροτσίπ στο επίκεντρο

Η Ταϊβάν παραμένει το πιο εκρηκτικό θέμα στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εγκρίνει εξοπλιστικό πακέτο ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊπέι, προκαλώντας οργή στην Κίνα.

Ταυτόχρονα, η Ταϊβάν κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή μικροτσίπ, κρίσιμων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετείχαν κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο επικεφαλής της NVIDIA Jensen Huang και ο ιδρυτής της SpaceX Elon Musk.

Ο Μασκ χαρακτήρισε τη συνάντηση «υπέροχη», λέγοντας πως περιλάμβανε «πολλά θετικά στοιχεία», ενώ ο Χουάνγκ σχολίασε ότι «ο Σι και ο Τραμπ ήταν εξαιρετικοί».

