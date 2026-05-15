Bloomberg: Το τουρκικό νομοσχέδιο προβλέπει διεύρυνση της ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια

Νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει σημαντικά τις αρμοδιότητες του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ενεργειακών διεκδικήσεων φέρεται να προωθεί το κυβερνών κόμμα AKP, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών διεργασιών.

Όπως αναφέρεται, το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα αποκτήσει την εξουσία να προχωρά μονομερώς στην ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Παράλληλα, θα μπορεί να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με την αλιεία, τις εξορύξεις, τις γεωτρήσεις και τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχουν αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις.

Το Bloomberg σημειώνει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας να ενισχύσει τη θέση της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα ενεργειακά κοιτάσματα της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά επιδιώκει να στείλει μήνυμα ότι δεν προτίθεται να αποκλειστεί από τις εξελίξεις γύρω από την εκμετάλλευση φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει ότι τα παράκτια κράτη μπορούν να ορίζουν ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια, ωστόσο σε περιπτώσεις επικαλυπτόμενων διεκδικήσεων απαιτούνται συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει ούτε επικυρώσει τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να αμφισβητεί τη θέση της Ελλάδας ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ πρέπει να βασίζεται κυρίως στην ηπειρωτική ακτογραμμή. Αντίστοιχα, όσον αφορά την Κύπρο, η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι το νησί διαθέτει περιορισμένα δικαιώματα πέραν των χωρικών του υδάτων, ενώ παράλληλα προβάλλει και τις αξιώσεις του ψευδοκράτους στα ενεργειακά κοιτάσματα της περιοχής.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα καλέσει Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν τον διάλογο για τις θαλάσσιες διαφορές τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά το παρελθόν προειδοποιήσει την Άγκυρα με την επιβολή κυρώσεων για δραστηριότητες γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, έπειτα από παρεμβάσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη (14/5), ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, σημείωσε ερωτηθείς σχετικά με το τουρκικό νομοσχέδιο πως κάθε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, ενώ σύμφωνα με διαρροές από το ΥΠΕΞ, η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια.