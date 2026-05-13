Συνάντηση Φαραντούρη – Μέτσολα: Στο επίκεντρο οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο
Πολιτική
20:10 - 13 Μάι 2026

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε – σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση – η συνάντηση που είχε σήμερα (Τετάρτη, 13/5) ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών Νικόλας Φαραντούρης με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.   

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Φαραντούρης έθεσε στην κ. Μέτσολα τις προκλήσεις της Άγκυρας και της κυοφορούμενης νομοθεσίας στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που σύμφωνα με τον ίδιο θα συνιστά ένα «δεύτερο casus belli».

Ο ευρωβουλευτής έκανε λόγο για «νόμο-πρόκληση» από την τουρκική εθνοσυνέλευση και ενημέρωσε την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου για την κυοφορούμενη απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, ετοιμάζεται να θεσπίσει νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό της που δεν θα αναγνωρίζει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά νησιά κατά παράβαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

Ενημέρωσε επίσης για τη σημερινή παρενόχληση ανοικτά της Αστυπάλαιας καθώς και για τις παρενοχλήσεις στην Κάσο για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, ενώ αναφέρθηκε και στη γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.

«Έθεσα τις απαράδεκτες τουρκικές απειλές στο ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και όχι ολιγωρία Οτιδήποτε θίγει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, θίγει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», σημείωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την Πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

