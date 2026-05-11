Η Τουρκία θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

Νέα συζήτηση γύρω από τις τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προκαλούν δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, τα οποία κάνουν λόγο για επικείμενη κατάθεση νομοσχεδίου που θα καθορίζει το πλαίσιο των θαλάσσιων ζωνών της Τουρκίας στο πλαίσιο της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» αναφέρει η Deutsche Welle.

Λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες του Bloomberg περί προετοιμασίας σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Άγκυρα, ο αρχισυντάκτης της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, Οζάι Σεντίρ, υποστηρίζει σε άρθρο του ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη θέσπιση ολοκληρωμένου νόμου για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της χώρας, με έμφαση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο θα προβλέπει χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, ενώ στο Αιγαίο η Τουρκία θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζει όριο 6 ναυτικών μιλίων. Παράλληλα, ο νόμος φέρεται να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, τη συνορεύουσα ζώνη, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και άλλες θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας.

Ο αρθρογράφος συνδέει άμεσα τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία με τη διαχρονική διαφωνία Άγκυρας–Αθήνας σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας. Όπως αναφέρεται, η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζει το Αιγαίο ως «ημίκλειστη θάλασσα» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά («sui generis»), θεωρώντας ότι απαιτείται ειδική προσέγγιση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο υπό διαμόρφωση νόμος θα επαναβεβαιώνει το καθεστώς του Βοσπόρου, των Δαρδανελίων και της Θάλασσας του Μαρμαρά ως εσωτερικών υδάτων της Τουρκίας, διατηρώντας παράλληλα σε ισχύ τις πρόνοιες της Σύμβασης του Μοντρέ για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά.

Αναφορικά με την Ελλάδα, το άρθρο υποστηρίζει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει νομικά τις θέσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας –κατά την τουρκική προσέγγιση– ένα πιο σαφές θεσμικό πλαίσιο ενόψει πιθανών μελλοντικών διαπραγματεύσεων ή εξελίξεων στην περιοχή.

Η πιθανή κατάθεση του νομοσχεδίου αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά τόσο από την Αθήνα όσο και από τη διεθνή κοινότητα, καθώς αφορά ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.