Πηγές ΥΠΕΞ για «Γαλάζια Πατρίδα»: Δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά, προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια

Ψυχραιμία αλλά και σαφές μήνυμα ετοιμότητας εκπέμπει η Αθήνα απέναντι στις πληροφορίες περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου που εντάσσεται στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», με διπλωματικές πηγές να τονίζουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν βοηθούν στη διατήρηση του κλίματος «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πλευρά έχει ήδη καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της προς την Άγκυρα, μέσω ενεργών διπλωματικών διαύλων επικοινωνίας, οι οποίοι, όπως επισημαίνεται, παραμένουν ανοιχτοί και λειτουργικοί.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η παρούσα κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, υπογραμμίζοντας πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει διαμορφώσει πλήρη εικόνα για τα πιθανά σενάρια.

«Απαντήσεις για όλα τα σενάρια»

Αναφερόμενος στο ευρύτερο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και πολλαπλές μεταβλητές, γεγονός που δυσκολεύει τις προβλέψεις και απαιτεί συνεχή ετοιμότητα.

Όπως ανέφερε, «η νέα εποχή της εξωτερικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ουσιαστική πρόβλεψη, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι που είναι εντελώς ασαφείς και ευάλωτες. Αυτό που κάνουμε είναι να διαμορφώνουμε απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια».

Γεραπετρίτης: «Μονομερείς ενέργειες χωρίς έννομα αποτελέσματα»

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε επίσης ότι το υπό διαμόρφωση τουρκικό νομοθέτημα δεν δύναται να παράγει έννομα αποτελέσματα αναφορικά με τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, στέλνοντας μήνυμα ότι η ελληνική θέση παραμένει σταθερή και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ η Αθήνα δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας και του διαλόγου, χωρίς όμως εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diij7zjpxnoh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}