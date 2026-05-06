Βολές Πάπα Λέοντα κατά Τραμπ: Η κριτική να είναι βασισμένη στην αλήθεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε την κριτική του προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να περιπλέξει την προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό.

Σε συνέντευξή του στον συντηρητικό σχολιαστή Χιου Χιούιτ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πρώτος πάπας αμερικανικής καταγωγής «βοηθά το Ιράν» και καθιστά τον κόσμο λιγότερο ασφαλή με τις θέσεις του για τη μεταχείριση των μεταναστών.

«Ο πάπας προτιμά να μιλά για το ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει το AP, ο πάπας δεν έχει υποστηρίξει ποτέ ότι το Ιράν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αντίθετα, έχει καλέσει επανειλημμένα σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ έχει ασκήσει κριτική τόσο στον πόλεμο με το Ιράν όσο και σε απειλές για μαζικά πλήγματα κατά αμάχων.

Η απάντηση του Πάπα: «Η Εκκλησία είναι κατά των πυρηνικών όπλων»

Απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ, ο πάπας, εξερχόμενος από την εξοχική κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για διαστρέβλωση των θέσεών του και επανέλαβε τον ειρηνευτικό ρόλο της Εκκλησίας:

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ —απλώς— να με ακούσουν, λόγω της αξίας του λόγου του Θεού».

Ο Πάπας υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις του δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, αλλά βασίζονται στη βιβλική διδασκαλία και στην ανάγκη για ειρήνη και διάλογο.

Ρούμπιο επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα – Αντιδράσεις από Ιταλία

Ο Ρούμπιο επιχείρησε να υποβαθμίσει τη διαμάχη, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις Τραμπ πηγάζουν από την έντονη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος θα θεωρούσε καλή ιδέα να αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Παρά τις προσπάθειες εκτόνωσης, η ένταση ενδέχεται να δυσκολέψει τις επαφές του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Βατικανό, ενώ αποκτά και εσωτερική πολιτική διάσταση στις ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην Ιταλία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, παραδοσιακή σύμμαχος του Τραμπ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλιά του, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ούτε αποδεκτές ούτε χρήσιμες για την ειρήνη».

Σε ανάρτησή του, ο Ταγιάνι τόνισε ότι τα λόγια του Πάπα αποτελούν «μαρτυρία υπέρ του διαλόγου, της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ελευθερίας», υπογραμμίζοντας ότι η ιταλική κυβέρνηση στηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια για σταθερότητα και ειρήνη.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση αναδεικνύει το εύθραυστο ισοζύγιο μεταξύ πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας, με άμεσες διπλωματικές προεκτάσεις σε ΗΠΑ, Βατικανό και Ευρώπη.

Ο Ρούμπιο αναμένεται, πέραν της συνάντησής του με τον Πάπα, να έχει επαφές και με τη Μελόνι και τον Ταγιάνι, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων.

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