Μελόνι: Δηλώνει αντίθετη με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε τη Δευτέρα (4/5) ότι δε θα στήριζε μια ενδεχόμενη απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους από το Γερεβάν της Αρμενίας, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, πρόκειται για μια απόφαση που δε βρίσκεται στη δική της αρμοδιότητα και με την οποία, σε προσωπικό επίπεδο, διαφωνεί.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε συνέχεια πρόσφατης ερώτησης που τέθηκε στον Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από την Ιταλία και την Ισπανία, με τον ίδιο να απαντά την προηγούμενη εβδομάδα ότι κάτι τέτοιο «είναι πιθανό».

Παράλληλα, η Μελόνι σημείωσε ότι ενδέχεται να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρώμη μέσα στην εβδομάδα για συνομιλίες, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται και συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα.