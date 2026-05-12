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Δένδιας: Επιβεβαίωσε την ουκρανική προέλευση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική
14:23 - 12 Μάι 2026

Δένδιας: Επιβεβαίωσε την ουκρανική προέλευση του drone στη Λευκάδα

Reporter.gr Newsroom
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Λεπτομέρειες για την προέλευση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έδωσε ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος την Τρίτη (12/5) στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας με δεδομένα που έχουν να κάνουν με το drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα, το USV είναι ένα ουκρανικό drone» ανακοίνωσε πριν λίγο από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Και επισήμανε: «Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-digm7o0zapk1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 14:29
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