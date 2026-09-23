ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε
Ειδήσεις
22:14 - 23 Σεπ 2026

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σκληρή απάντηση στις αναφορές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το Κυπριακό έδωσε σήμερα (23/9) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατηγορώντας την Τουρκία για «μέγιστη υποκρισία» και καλώντας τον Τούρκο πρόεδρο να συμβάλει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Πιο συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις αναφορές του Τούρκου προέδρου στο διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό της κυριαρχίας και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

«Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του προέδρου Ερντογάν χθες: αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην επίκληση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικοί κρίνονται τελικά από τις πράξεις τους.

«Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη βάση για την επίλυση του Κυπριακού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι αυτή έχει ήδη καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απορρίπτοντας παράλληλα οποιοδήποτε ενδεχόμενο διχοτόμησης.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση. Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην επίτευξη μιας συνολικής λύσης», ανέφερε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε έτοιμος για την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017, με αξιοποίηση της δουλειάς που έχει ήδη γίνει και εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η κοινή βάση υπάρχει: τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο, οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πλέον απαιτείται πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές και επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Να εμπλακούμε σοβαρά. Να οικοδομήσουμε πάνω στο έργο που έχει ήδη επιτευχθεί και να καταλήξουμε σε μια λύση που θα επανενώσει τη χώρα μας και τον λαό μας. Μια λύση που θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους, στους Τουρκοκύπριους, στους Μαρωνίτες, στους Αρμένιους και στους Λατίνους να ζουν μαζί με Ειρήνη, Ασφάλεια και Ευημερία», ανέφερε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε στη συνέχεια την πλήρη δέσμευσή του στην επανένωση της Κύπρου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη λύση της διχοτόμησης.

«Από την πλευρά μου, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, δηλώνω απόλυτα δεσμευμένος. Διότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου. Ποτέ. Η αποφασιστικότητά μας να επανενώσουμε το νησί μας είναι ακλόνητη», τόνισε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε μήνυμα τόσο προς τους Τουρκοκύπριους όσο και προσωπικά προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Συνεπώς, καλώ τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου να αντιληφθούν το κοινό μας μέλλον ως μια μοναδική ευκαιρία για ευημερία. Και καλώ τον Πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ», κατέληξε ο πρόεδρος της Κύπρου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα
Πολιτική

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027
Ειδήσεις

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζελένσκι: «Παράλογος και ατελείωτος» ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία - «Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»
Ειδήσεις

Ζελένσκι: «Παράλογος και ατελείωτος» ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία - «Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
Ειδήσεις

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα βάζει τη στέγαση και την κοινωνική προστασία στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα βάζει τη στέγαση και την κοινωνική προστασία στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 23:00

Ζελένσκι: «Παράλογος και ατελείωτος» ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία - «Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:45

Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγείται για να δώσει ελπίδα σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:30

Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:14

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

Πολιτική
23/09/2026 - 22:00

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:45

Νίκαια: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε τη σύντροφό του όμηρο - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
23/09/2026 - 21:44

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:30

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 21:28

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 21:15

Χατζηδάκης: Εμβληματική επένδυση για όλη τη χώρα το data center ΔΕΗ – Amazon στην Κοζάνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:00

Δημογραφικό αδιέξοδο στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για γεννήσεις και θανάτους

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:51

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027

Magazino
23/09/2026 - 20:35

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: «2 Χρόνια Διακοπές» - Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:23

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:05

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Νέα καταδίκη σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 19:45

Αντιστροφή κλίματος και υποχώρηση στις ευρωαγορές εν μέσω της νέας ανόδου στο πετρέλαιο

Πολιτική
23/09/2026 - 19:26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα πετύχει την προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν το 2030

Ναυτιλία
23/09/2026 - 19:14

MedCruise: Στο μικροσκόπιο ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
23/09/2026 - 19:06

Προειδοποίηση Σάντσεθ: Μια μικρή ομάδα «τεχνο-ολιγαρχών» αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:49

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Αυτοδιοίκηση
23/09/2026 - 18:46

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 18:29

ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 18:25

Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:18

Ιράν: Απειλεί με αντίποινα γειτονικές χώρες εφόσον συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:03

Ρούμπιο για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 18:00

AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:47

Η απάντηση του Πεζεσκιάν στον Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ - Τι είπε για τα πυρηνικά

Οικονομία
23/09/2026 - 17:44

Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:29

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ