Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

Σκληρή απάντηση στις αναφορές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το Κυπριακό έδωσε σήμερα (23/9) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατηγορώντας την Τουρκία για «μέγιστη υποκρισία» και καλώντας τον Τούρκο πρόεδρο να συμβάλει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Πιο συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις αναφορές του Τούρκου προέδρου στο διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό της κυριαρχίας και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

«Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του προέδρου Ερντογάν χθες: αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην επίκληση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικοί κρίνονται τελικά από τις πράξεις τους.

«Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη βάση για την επίλυση του Κυπριακού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι αυτή έχει ήδη καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απορρίπτοντας παράλληλα οποιοδήποτε ενδεχόμενο διχοτόμησης.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση. Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην επίτευξη μιας συνολικής λύσης», ανέφερε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε έτοιμος για την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017, με αξιοποίηση της δουλειάς που έχει ήδη γίνει και εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η κοινή βάση υπάρχει: τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο, οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πλέον απαιτείται πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές και επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Να εμπλακούμε σοβαρά. Να οικοδομήσουμε πάνω στο έργο που έχει ήδη επιτευχθεί και να καταλήξουμε σε μια λύση που θα επανενώσει τη χώρα μας και τον λαό μας. Μια λύση που θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους, στους Τουρκοκύπριους, στους Μαρωνίτες, στους Αρμένιους και στους Λατίνους να ζουν μαζί με Ειρήνη, Ασφάλεια και Ευημερία», ανέφερε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε στη συνέχεια την πλήρη δέσμευσή του στην επανένωση της Κύπρου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη λύση της διχοτόμησης.

«Από την πλευρά μου, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, δηλώνω απόλυτα δεσμευμένος. Διότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου. Ποτέ. Η αποφασιστικότητά μας να επανενώσουμε το νησί μας είναι ακλόνητη», τόνισε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε μήνυμα τόσο προς τους Τουρκοκύπριους όσο και προσωπικά προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Συνεπώς, καλώ τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου να αντιληφθούν το κοινό μας μέλλον ως μια μοναδική ευκαιρία για ευημερία. Και καλώ τον Πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ», κατέληξε ο πρόεδρος της Κύπρου.