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ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πολιτική
22:00 - 23 Σεπ 2026

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αντίδραση της Αθήνας προκάλεσε σήμερα (23/9) η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την Άλωση της Τριπολιτσάς, με ελληνικές διπλωματικές πηγές να καταγγέλλουν τη «συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας» από την Άγκυρα.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν παράλληλα ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη σημερινή ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, με αφορμή την 205η επέτειο από την Άλωση της Τριπολιτσάς. Στην ανάρτησή του, το τουρκικό υπουργείο έκανε, μεταξύ άλλων, λόγο για «συστηματικές σφαγές» του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου κατά την περίοδο 1821-1830.

Απαντώντας στη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ελληνικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η επίκληση της Ιστορίας με επιλεκτικό τρόπο δεν μπορεί να αλλάξει τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα.

Όπως σημείωσαν, η πρακτική της «συστηματικής διαστρέβλωσης και εργαλειοποίησης της Ιστορίας», σε συνδυασμό με την επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης, αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι ανάλογες τοποθετήσεις, τις οποίες χαρακτήρισαν αντίθετες με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι δεν συνάδουν με την προσέγγιση που απαιτούν οι σχέσεις καλής γειτονίας.

«Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ελληνικές διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι «η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Καταλήγοντας, υπογράμμισαν με αιχμηρό τρόπο: «Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».

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