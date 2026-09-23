ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι: «Παράλογος και ατελείωτος» ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία - «Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»
Ειδήσεις
23:00 - 23 Σεπ 2026

Ζελένσκι: «Παράλογος και ατελείωτος» ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία - «Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι ο επερχόμενος χειμώνας ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολος και διαμηνύοντας ότι η Ουκρανία θα απαντήσει με τέτοιο τρόπο στις επιθέσεις που θα καταστήσει την περίοδο αυτή «επώδυνη και για τη Ρωσία».

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της χώρας του «παράλογο και ατελείωτο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το τίμημα που καταβάλλει η Μόσχα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους τελευταίους οκτώ μήνες οι ρωσικές απώλειες έχουν ξεπεράσει τις 248.000, ενώ υποστήριξε ότι η Ουκρανία διαθέτει «βιντεοσκοπημένη επιβεβαίωση για καθεμία από αυτές τις απώλειες».

«Υπάρχουν 21 χώρες στον κόσμο με πληθυσμό μικρότερο από τον αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που χάθηκαν τους τελευταίους οκτώ μήνες», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία έχει καταφέρει φέτος να καταλάβει λίγο περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να «απελευθερώσουν σημαντικό μέρος» αυτών των περιοχών.

Κατά τον Ζελένσκι, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας έχουν συνοδευτεί από βαρύ ανθρώπινο κόστος. Όπως ανέφερε, για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο ουκρανικού εδάφους που κατέλαβε η Μόσχα, έχασαν τη ζωή τους περίπου 248 Ρώσοι στρατιωτικοί.

«Δεν γνωρίζω κανέναν που να τάσσεται ανοιχτά υπέρ αυτού του πολέμου, εκτός από έναν άνθρωπο», δήλωσε, αναφερόμενος στη συνέχεια στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, έστειλε στρατεύματα στη Ρωσία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, προκειμένου να «στηρίξουν τα αδύναμα σημεία του ρωσικού στρατού». Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «παραφροσύνη» και διερωτήθηκε: «Γιατί πρέπει οι Κορεάτες να δίνουν τη ζωή τους σε έναν πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας;».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε παράλληλα ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να περιοριστεί στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Μολδαβία, η Πολωνία και άλλες χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν κίνδυνο από τον ρωσικό επεκτατισμό.

«Κάτι φαίνεται πάντα να εμποδίζει τον Πούτιν να πει: “Ως εδώ, αρκετά, ειρήνη”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση και η παραγωγική δραστηριότητα της Ρωσίας.

«Αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι η χρηματοδότηση και η παραγωγή της Ρωσίας, εάν θέλουμε να σταματήσει ο Πούτιν», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που στηρίζουν το Κίεβο και παρέχουν βοήθεια στον ουκρανικό λαό.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, όπως και η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, έχουν κρίσιμη σημασία για την προσπάθεια αντιμετώπισης της Μόσχας.

«Όταν κάποιος δίνει περισσότερα χρήματα στη Ρωσία, δίνει περισσότερο χρόνο σε αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, επανέλαβε την έκκλησή του για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κλιμακώνονται. Παράλληλα, ζήτησε την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής αντιπυραυλικών αναχαιτιστικών.

«Αυτό που πραγματικά μας δυσκολεύει είναι οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και τα νέα αεριωθούμενα Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η Ουκρανία αναφέρεται συχνά στον πόλεμο και στα όπλα κατά τις διεθνείς παρεμβάσεις της, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι Ουκρανοί δεν επέλεξαν τη σύγκρουση.

«Οι Ουκρανοί δεν επέλεξαν αυτόν τον πόλεμο. Επιλέγουμε να μη πεθάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι ο επερχόμενος χειμώνας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολος για την Ουκρανία, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι το Κίεβο θα λάβει μέτρα που θα έχουν κόστος και για τη Ρωσία.

«Οι Ουκρανοί κατανοούν ότι αυτός ο χειμώνας μπορεί να είναι πολύ δύσκολος για εμάς», δήλωσε. «Ως απάντηση, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε τα πράγματα επώδυνα και για τη Ρωσία».

Παράλληλα, τόνισε ότι τα βήματα αποκλιμάκωσης είναι σημαντικά και αναγκαία ενόψει του χειμώνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να καταστήσει τις ένοπλες συγκρούσεις ακόμη πιο φονικές και απρόβλεπτες.

«Ήδη από το επόμενο έτος, υπάρχει πραγματική πιθανότητα να αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη, και όχι μόνο οι άνθρωποι, τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Χρειαζόμαστε ειρήνη προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 23:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε
Ειδήσεις

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα
Πολιτική

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε
Ειδήσεις

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
Ειδήσεις

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων
Ειδήσεις

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες
Ειδήσεις

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 23:16

Απώλειες στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για επιτόκια και ομόλογα - Ξανά πάνω το πετρέλαιο

Ειδήσεις
23/09/2026 - 23:00

Ζελένσκι: «Παράλογος και ατελείωτος» ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία - «Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:45

Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγείται για να δώσει ελπίδα σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:30

Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:14

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

Πολιτική
23/09/2026 - 22:00

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:45

Νίκαια: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε τη σύντροφό του όμηρο - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
23/09/2026 - 21:44

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:30

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 21:28

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 21:15

Χατζηδάκης: Εμβληματική επένδυση για όλη τη χώρα το data center ΔΕΗ – Amazon στην Κοζάνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:00

Δημογραφικό αδιέξοδο στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για γεννήσεις και θανάτους

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:51

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027

Magazino
23/09/2026 - 20:35

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: «2 Χρόνια Διακοπές» - Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:23

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:05

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Νέα καταδίκη σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 19:45

Αντιστροφή κλίματος και υποχώρηση στις ευρωαγορές εν μέσω της νέας ανόδου στο πετρέλαιο

Πολιτική
23/09/2026 - 19:26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα πετύχει την προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν το 2030

Ναυτιλία
23/09/2026 - 19:14

MedCruise: Στο μικροσκόπιο ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
23/09/2026 - 19:06

Προειδοποίηση Σάντσεθ: Μια μικρή ομάδα «τεχνο-ολιγαρχών» αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:49

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Αυτοδιοίκηση
23/09/2026 - 18:46

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 18:29

ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 18:25

Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:18

Ιράν: Απειλεί με αντίποινα γειτονικές χώρες εφόσον συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:03

Ρούμπιο για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 18:00

AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:47

Η απάντηση του Πεζεσκιάν στον Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ - Τι είπε για τα πυρηνικά

Οικονομία
23/09/2026 - 17:44

Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ