Ζελένσκι: «Παράλογος και ατελείωτος» ο πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία - «Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»

Σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι ο επερχόμενος χειμώνας ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολος και διαμηνύοντας ότι η Ουκρανία θα απαντήσει με τέτοιο τρόπο στις επιθέσεις που θα καταστήσει την περίοδο αυτή «επώδυνη και για τη Ρωσία».

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της χώρας του «παράλογο και ατελείωτο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το τίμημα που καταβάλλει η Μόσχα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους τελευταίους οκτώ μήνες οι ρωσικές απώλειες έχουν ξεπεράσει τις 248.000, ενώ υποστήριξε ότι η Ουκρανία διαθέτει «βιντεοσκοπημένη επιβεβαίωση για καθεμία από αυτές τις απώλειες».

«Υπάρχουν 21 χώρες στον κόσμο με πληθυσμό μικρότερο από τον αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που χάθηκαν τους τελευταίους οκτώ μήνες», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία έχει καταφέρει φέτος να καταλάβει λίγο περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να «απελευθερώσουν σημαντικό μέρος» αυτών των περιοχών.

Κατά τον Ζελένσκι, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας έχουν συνοδευτεί από βαρύ ανθρώπινο κόστος. Όπως ανέφερε, για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο ουκρανικού εδάφους που κατέλαβε η Μόσχα, έχασαν τη ζωή τους περίπου 248 Ρώσοι στρατιωτικοί.

«Δεν γνωρίζω κανέναν που να τάσσεται ανοιχτά υπέρ αυτού του πολέμου, εκτός από έναν άνθρωπο», δήλωσε, αναφερόμενος στη συνέχεια στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, έστειλε στρατεύματα στη Ρωσία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, προκειμένου να «στηρίξουν τα αδύναμα σημεία του ρωσικού στρατού». Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «παραφροσύνη» και διερωτήθηκε: «Γιατί πρέπει οι Κορεάτες να δίνουν τη ζωή τους σε έναν πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας;».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε παράλληλα ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να περιοριστεί στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Μολδαβία, η Πολωνία και άλλες χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν κίνδυνο από τον ρωσικό επεκτατισμό.

«Κάτι φαίνεται πάντα να εμποδίζει τον Πούτιν να πει: “Ως εδώ, αρκετά, ειρήνη”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση και η παραγωγική δραστηριότητα της Ρωσίας.

«Αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι η χρηματοδότηση και η παραγωγή της Ρωσίας, εάν θέλουμε να σταματήσει ο Πούτιν», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που στηρίζουν το Κίεβο και παρέχουν βοήθεια στον ουκρανικό λαό.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, όπως και η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, έχουν κρίσιμη σημασία για την προσπάθεια αντιμετώπισης της Μόσχας.

«Όταν κάποιος δίνει περισσότερα χρήματα στη Ρωσία, δίνει περισσότερο χρόνο σε αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, επανέλαβε την έκκλησή του για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κλιμακώνονται. Παράλληλα, ζήτησε την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής αντιπυραυλικών αναχαιτιστικών.

«Αυτό που πραγματικά μας δυσκολεύει είναι οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και τα νέα αεριωθούμενα Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η Ουκρανία αναφέρεται συχνά στον πόλεμο και στα όπλα κατά τις διεθνείς παρεμβάσεις της, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι Ουκρανοί δεν επέλεξαν τη σύγκρουση.

«Οι Ουκρανοί δεν επέλεξαν αυτόν τον πόλεμο. Επιλέγουμε να μη πεθάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι ο επερχόμενος χειμώνας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολος για την Ουκρανία, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι το Κίεβο θα λάβει μέτρα που θα έχουν κόστος και για τη Ρωσία.

«Οι Ουκρανοί κατανοούν ότι αυτός ο χειμώνας μπορεί να είναι πολύ δύσκολος για εμάς», δήλωσε. «Ως απάντηση, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε τα πράγματα επώδυνα και για τη Ρωσία».

Παράλληλα, τόνισε ότι τα βήματα αποκλιμάκωσης είναι σημαντικά και αναγκαία ενόψει του χειμώνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να καταστήσει τις ένοπλες συγκρούσεις ακόμη πιο φονικές και απρόβλεπτες.

«Ήδη από το επόμενο έτος, υπάρχει πραγματική πιθανότητα να αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη, και όχι μόνο οι άνθρωποι, τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Χρειαζόμαστε ειρήνη προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο», κατέληξε.