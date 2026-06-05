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ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις
Ειδήσεις
11:34 - 05 Ιουν 2026

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι επιβραδύνθηκε τον Μάιο, έπειτα από δύο μήνες ισχυρής ανόδου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής επιδείνωσης στην αγορά εργασίας.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούν ότι η επικείμενη έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας θα δείξει πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου και καυσίμων και έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, δεν έχει ακόμη επηρεάσει ουσιαστικά την απασχόληση.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να στηρίζεται από την ισχυρή εταιρική κερδοφορία και από δημοσιονομικά μέτρα, όπως επιστροφές φόρων και δασμών, τα οποία έχουν περιορίσει την ανάγκη για μαζικές απολύσεις.

«Αργές προσλήψεις – λίγες απολύσεις» στην αγορά εργασίας

Οι επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την επέκταση του προσωπικού τους, κινούμενες σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας που σχετίζεται τόσο με εμπορικές πολιτικές όσο και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, οι απολύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας μια εικόνα «slow hire, slow fire» που χαρακτηρίζει την τρέχουσα φάση της αγοράς εργασίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο συμβάλλει ώστε η Federal Reserve να διατηρεί σταθερά τα επιτόκια, παρακολουθώντας παράλληλα τις πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο και την ενεργειακή αστάθεια.

Ο καθηγητής Οικονομικών του Boston College, Μπράιαν Μπεθούν, σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας παραμένει αξιοσημείωτη, τονίζοντας ότι οι επιστροφές φόρων και δασμών, ύψους 150 έως 200 δισ. δολαρίων, έχουν ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων και έχουν περιορίσει τις πιέσεις στην απασχόληση.

Εκτιμήσεις για προσλήψεις και προοπτικές ανεργίας

Σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αναμένεται να αυξήθηκαν κατά περίπου 85.000 τον Μάιο, έναντι 115.000 τον Απρίλιο και 185.000 τον Μάρτιο, με τις προβλέψεις να κινούνται μεταξύ 50.000 και 125.000.

Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αμερικανική οικονομία χρειάζεται πλέον πολύ χαμηλότερο αριθμό νέων θέσεων εργασίας (0 έως 50.000 μηνιαίως) για να καλύπτει την αύξηση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, λόγω της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής.

Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 4,3% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με μικρή πιθανότητα ανόδου στο 4,4%, χωρίς ουσιαστική μεταβολή στη συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας.

Πληθωριστικές πιέσεις και γεωπολιτικός παράγοντας

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που συνεχίζεται για μήνες, έχει οδηγήσει σε άνοδο άνω του 40% στις τιμές της βενζίνης, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει επιταχυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές εξελίξεις επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις για προσλήψεις, με τις εταιρείες να κινούνται επιλεκτικά, εστιάζοντας κυρίως σε κρίσιμες θέσεις ή σε αντικαταστάσεις προσωπικού, σύμφωνα με την έκθεση Beige Book της Fed.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει σταθερή αλλά χωρίς ισχυρή επιτάχυνση, ενώ βασικός κίνδυνος θεωρείται μια σταδιακή αύξηση της ανεργίας τους επόμενους μήνες, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Κλάδοι που στηρίζουν την απασχόληση

Η άνοδος της απασχόλησης συνεχίζει να εντοπίζεται κυρίως στους τομείς της υγείας και των υπηρεσιών, οι οποίοι ενισχύονται από δημογραφικές τάσεις, ενώ θετική συμβολή καταγράφεται και στον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Αντίθετα, σε ορισμένους τομείς μεταφορών αναμένονται πιέσεις, ενώ αναλυτές της JPMorgan επισημαίνουν ότι η πρόσφατη αύξηση της απασχόλησης προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από κλάδους με υψηλή συμμετοχή μη Αμερικανών εργαζομένων, τάση που ενδέχεται να συνεχιστεί παρά τους αυστηρούς ελέγχους στη μετανάστευση.

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