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Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο
Magazino
22:30 - 12 Ιουν 2026

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ευρήματα δείχνουν ότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός των βρεφών επεξεργάζεται πρόσωπα και κοινωνικές πληροφορίες.

Πριν ακόμη μάθουν να μιλούν, τα μωρά φαίνεται πως αναγνωρίζουν κάτι πολύ σημαντικό: τη φωνή της μητέρας τους. Δεν πρόκειται απλώς για έναν γνώριμο ήχο που τους προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια. Η φωνή της μητέρας φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός τους επεξεργάζεται τον κοινωνικό κόσμο γύρω τους.

Νέα ευρήματα δείχνουν ότι βρέφη ηλικίας περίπου επτά μηνών παρουσιάζουν σημαντικά ισχυρότερη νευρωνική απόκριση όταν ακούν τη φωνή της μητέρας τους σε σύγκριση με τη φωνή ενός άγνωστου ατόμου. Με άλλα λόγια, ο εγκέφαλός τους είναι ιδιαίτερα «συντονισμένος» σε αυτό το γνώριμο άκουσμα, το οποίο τα συνοδεύει ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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