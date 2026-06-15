Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 18 διαδηλωτές, έχουν οδηγηθεί στην εκτέλεση στο Ιράν από τις αρχές του έτους με την κατηγορία ότι συνδέονται με υποθέσεις «εθνικής ασφάλειας», σύμφωνα με όσα ανέφερε τη Δευτέρα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Μιλώντας ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, ο Φόλκερ Τουρκ υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές έχουν κλιμακώσει τα κατασταλτικά μέτρα, προχωρώντας σε χιλιάδες συλλήψεις και επιβάλλοντας ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς στις ελευθερίες των πολιτών.

«Οι αρχές έχουν εντείνει την βάναυση καταστολή τους, πραγματοποιώντας χιλιάδες συλλήψεις και επιβάλλοντας ακόμη πιο αυστηρούς περιορισμούς στον αστικό χώρο. Έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 40 άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένων 18 διαδηλωτών», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.