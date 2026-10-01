ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων με στόχο τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του Ιράν, καθώς και σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των σιδηροδρόμων, της μεταποίησης και των μετάλλων.

Μέσω των νέων μέτρων, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να εντείνει στο μέγιστο την οικονομική πίεση που ασκεί στο Ιράν στο πλαίσιο του πολέμου της κατά της χώρας, πλήττοντας βασικούς τομείς της οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας.

«Δεδομένου ότι οι τομείς των σιδηροδρόμων και της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εναπομείνασες πηγές εσόδων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων του καθεστώτος, η σημερινή ενέργεια πλήττει άμεσα τις κρίσιμες αρτηρίες στις οποίες βασίζεται το Ιράν για να διατηρήσει την οικονομία του και να παρακάμψει τις κυρώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.