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Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά
Ειδήσεις
23:08 - 01 Οκτ 2026

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά

Reporter.gr Newsroom

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Την επιστροφή των διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν που επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς φέρεται να εξετάζει η Τεχεράνη, συνδέοντας ωστόσο μια τέτοια κίνηση με την ελάφρυνση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Η πρόταση ενδέχεται να αποτελεί προσπάθεια του Ιράν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί συζήτησε τη συγκεκριμένη πρόταση με Ευρωπαίους αξιωματούχους και διπλωμάτες από χώρες της Μέσης Ανατολής, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, ο Αραγτσί άφησε να εννοηθεί στις επαφές του ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτρέψει εκ νέου την πρόσβαση των επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων.

Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες, την ώρα που η οικονομική πίεση προς το Ιράν εντείνεται από τον συνδυασμό των διεθνών κυρώσεων και του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή του Ορμούζ.

Πληθωρισμός κοντά στο 90%

Ο Αραγτσί απέφυγε κατά τις επαφές του να δώσει σαφή εικόνα για την κατάσταση της ιρανικής οικονομίας. Τα διαθέσιμα στοιχεία, ωστόσο, αποτυπώνουν το μέγεθος των πιέσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο ετήσιος πληθωρισμός πλησιάζει πλέον το 90%, ενώ το ριάλ έχει υποχωρήσει περίπου 30% έναντι του δολαρίου.

Παράλληλα, το Ιράν δεν φόρτωσε τον Σεπτέμβριο αργό πετρέλαιο σε κανένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πλέον είτε λιγότερο πρόθυμη είτε λιγότερο ικανή να επιχειρήσει να δοκιμάσει τα όρια του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Περσικού Κόλπου.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών άσκησε πιέσεις προς τους Ευρωπαίους προκειμένου να ανατρέψουν την απόφαση του ΟΗΕ για την επαναφορά ευρύτερων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ωστόσο, έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η προοπτική επιστροφής των επιθεωρητών είχε αναφερθεί δημοσίως και από τον Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα είναι διατεθειμένη να επιτρέψει στους επιθεωρητές να επιστρέψουν στο Ιράν.

Το παζάρι με την Ουάσιγκτον

Η πιθανή παραχώρηση από την πλευρά του Ιράν στο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι εξετάζει την άρση ή τη χαλάρωση των κυρώσεων, καθώς και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ως αντάλλαγμα για υποχωρήσεις της Τεχεράνης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό περιορίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων και στηρίζονται πλέον περισσότερο στον ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση δημιουργεί πιέσεις

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