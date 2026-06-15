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Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Ειδήσεις
14:08 - 15 Ιουν 2026

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Reporter.gr Newsroom
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών καταγράφηκε σήμερα (15/6) στη νήσο Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της σεισμολογικής υπηρεσίας της χώρας Phivolcs.  

Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,2 βαθμοί, με το επίκεντρο να εντοπίζεται θαλάσσια, ανοικτά της νήσου Μιντανάο, και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 112 χιλιόμετρα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Ανατολικού Νταβάο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής της Phivolcs, Τερεσίτο Μπακολκόλ, ανέφερε σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον σταθμό DZMM ότι η σημερινή δόνηση δεν σχετίζεται με τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που είχε πλήξει το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου, με το επίκεντρο εκείνης της δόνησης να βρίσκεται σε απόσταση άνω των 250 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, οι αρχές της πολιτικής προστασίας ανακοίνωσαν ότι ο απολογισμός των νεκρών από τον προηγούμενο ισχυρό σεισμό έχει ανέλθει στους 65, ενώ 36 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

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