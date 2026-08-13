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Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού
Ειδήσεις
10:10 - 13 Αυγ 2026

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Reporter.gr Newsroom
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Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική χώρα τη Δευτέρα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 265, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται και ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με το AP, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, ενώ ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων ανεβάζουν τον αριθμό σε περισσότερους από 4.100. Συνολικά, περισσότερες από 25.800 οικογένειες έχουν πληγεί από την καταστροφή.

«Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στους αγνοούμενους», δήλωσε ο πρόεδρος από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, καθώς τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στις περισσότερο πληγείσες πόλεις, μεταξύ άλλων το Κάλι, την Περέιρα, τη Μανισάλες και το Κίμπντο.

Ο χρόνος είναι πλέον κρίσιμος. Οι πρώτες 48 έως 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, αν και το χρονικό περιθώριο μπορεί να παραταθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τρόφιμα και νερό.

Στο Κάλι, ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έντερ ανέφερε ότι οι διασώστες εξακολουθούν να εντοπίζουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια. «Κάθε λεπτό είναι ζωτικής σημασίας», τόνισε, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Στην Περέιρα, οι διασώστες κατάφεραν την Τρίτη να απεγκλωβίσουν ζωντανή την Ντανιέλα Λάργκο, ύστερα από μια δύσκολη επιχείρηση 12 ωρών. Οι πυροσβέστες άνοιξαν δίοδο μέσα από τα συντρίμμια για να απελευθερώσουν το παγιδευμένο χέρι της, ενώ γιατρός της χορήγησε ενδοφλέβια υγρά μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη. Αθλητικά κέντρα, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια έχουν μετατραπεί σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, ενώ οικογένειες σε Κάλι και Περέιρα κοιμούνται σε πάρκα, φοβούμενες νέες δονήσεις ή την κατάρρευση των ήδη κατεστραμμένων σπιτιών τους. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έχει καταγράψει περίπου 130 μετασεισμούς.

Την ίδια ώρα, η διεθνής βοήθεια αρχίζει να φτάνει στη χώρα. Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει περισσότερα από 15 εκατ. δολάρια και ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών έχουν ήδη αναπτυχθεί. Το Μεξικό έστειλε 19,5 τόνους μη ευπαθών τροφίμων και 19 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ σχεδιάζει να αποστείλει ακόμη 39 τόνους βοήθειας.

Ακόμη 255 Μεξικανοί ειδικοί και 20 σκύλοι διάσωσης βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, προσφέρθηκε να στείλει δύο αεροσκάφη με 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η καταστροφή, πάντως, είναι ακόμη δυσκολότερο να αποτιμηθεί στις απομακρυσμένες περιοχές του Τσοκό, κοντά στο επίκεντρο, όπου η φτώχεια, η ένοπλη βία και οι προβληματικές επικοινωνίες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των αρχών. Εκεί, οι πραγματικές διαστάσεις της τραγωδίας παραμένουν ακόμη άγνωστες.

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