Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον σεισμό που έπληξε την Κολομβία και ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έχουν σημειωθεί στη χώρα εδώ και χρόνια.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στις 07:34 τοπική ώρα (12:34 GMT), σε βάθος 103 χιλιομέτρων, στην επαρχία Τσόκο, σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μια τεράστια περιοχή, που εκτείνεται για εκατοντάδες χιλιόμετρα σε ολόκληρη τη δυτική Κολομβία.

Πολλοί από τους θανάτους έχουν καταγραφεί στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή της Κολομβίας που είναι γνωστή για την παραγωγή καφέ, ενώ σοβαρά επλήγησαν επίσης οι γύρω πόλεις και η περιοχή Βάγιε ντελ Κάουκα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν κοντά στο χωριό Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, όμως ο τοπικός δήμαρχος, Λεόν Φάμπιο Μαρίν Μονκάδα, δήλωσε ότι, ως εκ θαύματος, δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες, παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι που οδηγούν προς και από την περιοχή υπέστησαν ζημιές.

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Περισσότεροι από 480 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις σεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Πρωτευουσών Πόλεων της Κολομβίας τη Δευτέρα.

Σε απόσταση περίπου 55 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, η πόλη Περέιρα υπέστη μερικές από τις σοβαρότερες καταστροφές.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC δείχνουν τουλάχιστον ένα κτίριο να καταρρέει στην Πλατεία Μπολίβαρ, την κεντρική πλατεία της πόλης, με συντρίμμια και σκόνη να έχουν διασκορπιστεί στον ανοιχτό χώρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι.

Οι τοπικές αρχές έχουν αναφέρει τουλάχιστον 40 νεκρούς στη μητροπολιτική περιοχή της πόλης, καθώς και 65 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Πιστεύεται ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε 15 από αυτά.

Σε ορισμένα τμήματα της πόλης έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 05:00 τοπική ώρα την Τρίτη.

Τριάντα δύο κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι, που βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα νότια της Περέιρα και περίπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Ο Νταν Κάτλερ, 29 ετών, κατάγεται από το Λονδίνο, αλλά βρίσκεται στην Κολομβία εδώ και περίπου δύο μήνες, στο πλαίσιο ενός μεγάλου ταξιδιού με τη σύντροφό του, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Κάλι.

Αφού ξύπνησε από τον σεισμό, είπε στο BBC: «Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο».

«Τρέξαμε έξω φορώντας τις πιτζάμες μας. Το ξενοδοχείο δεν έχει υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές, αλλά υπάρχουν ρωγμές στην επιφάνεια των τοίχων και μπογιά και σοβάς έχουν ξεκολλήσει», ανέφερε.

Αναφέρθηκαν επίσης θάνατοι στις πόλεις Μανισάλες, Κιμπντό και Μεντεγίν, καθώς και στις περιοχές Τσόκο και Βάγιε ντελ Κάουκα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μανισάλες.

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Ο δημοσιογράφος και μετεωρολόγος Λουίς Φελίπε Μολίνα, από τη Μανισάλες, βρισκόταν στο σπίτι του όταν σημειώθηκε ο σεισμός — περίπου 150 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Εξήγησε ότι, λόγω προηγούμενων σεισμών, η πόλη διαθέτει «πολύ αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς για την αντισεισμική προστασία», με αποτέλεσμα το κτίριό του να μπορέσει να αντέξει την ένταση της δόνησης.

«Έχω 450 βιβλία και μόνο λίγα έμειναν όρθια στα ράφια. Άκουγες γυαλιά να σπάνε και ανθρώπους να ουρλιάζουν», είπε στο BBC Mundo.

«Ήταν μια τρομερή και τρομακτική εμπειρία».

Η αεροπορική αρχή της χώρας έχει αναφέρει ζημιές σε αρκετά περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ άλλων σε εκείνα της Περέιρα, της Μανισάλες, του Κιμπντό, της Αρμένια, του Καρτάγο και της Μπουεναβεντούρα.

Στην πρωτεύουσα, Μπογκοτά, δέντρα και φωτεινοί σηματοδότες κινήθηκαν βίαια, ενώ έχουν αναφερθεί ρωγμές σε κτίρια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές στις υποδομές της πόλης.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι και στις γειτονικές χώρες Βενεζουέλα, Ισημερινό και Παναμά.

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Ο σεισμός σημειώθηκε λιγότερο από δύο μήνες μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, με περισσότερους από 6.300 νεκρούς.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, αποκτώντας ειδικές εξουσίες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα ανακατανομής κρατικών κονδυλίων.

Έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις την Παρασκευή, ο νέος πρόεδρος βρίσκεται αμέσως αντιμέτωπος με ένα γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική του κληρονομιά.

Παράλληλα με τον αριθμό των νεκρών, επιβεβαίωσε ότι περισσότερα από 1.500 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Καθώς η έκταση των καταστροφών άρχισε να γίνεται γνωστή, ηγέτες από όλο τον κόσμο έσπευσαν να προσφέρουν τη στήριξή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρακολουθούν στενά» τον σεισμό και είναι «έτοιμες να προσφέρουν υποστήριξη», ενώ η επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι ο δορυφόρος Copernicus της ΕΕ χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς τον κολομβιανό λαό και προσέφερε προσωπικό και εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ένιωσαν τη δόνηση

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι σεισμοί μεγάλου εστιακού βάθους, όπως αυτός που σημειώθηκε τη Δευτέρα, είναι συνήθως λιγότερο επικίνδυνοι από τους σεισμούς που εκδηλώνονται πιο κοντά στην επιφάνεια της Γης.

Ωστόσο, μπορούν να απελευθερώσουν ενέργεια με τρόπο που προκαλεί ζημιές στα κτίρια, ενώ συνήθως ακολουθούν λιγότεροι μετασεισμοί, οι οποίοι όμως ενδέχεται να είναι ισχυρότεροι.