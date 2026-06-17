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Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά
Ειδήσεις
16:16 - 17 Ιουν 2026

Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη έξι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο που μετέφερε παιδιά από ποδοσφαιρική ομάδα της Λευκορωσίας δέχθηκε πλήγμα από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.  

Ο προσωρινός κυβερνήτης της συνοριακής περιφέρειας, Ιγκόρ Κοβαλτσούκ, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν λεωφορείο που μετέφερε νεαρούς ποδοσφαιριστές από το Γκομέλ, οι οποίοι ταξίδευαν προς το Γκελεντζίκ για διακοπές.

Όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram, μία γυναίκα που συνόδευε την αποστολή σκοτώθηκε, ενώ έξι άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομειακές μονάδες για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ρωσικών αρχών, στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 44 άτομα, εκ των οποίων οι 28 ήταν νεαροί αθλητές. Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλικίες των θυμάτων και των τραυματιών.

Το Γκομέλ βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αποτελώντας μία από τις περιοχές με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς της με τις εμπόλεμες ζώνες.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones και άλλα εναέρια μέσα εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια και στις κατεχόμενες περιοχές, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα. Οι ενέργειες αυτές παρουσιάζονται ως απάντηση στις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων, οι οποίες πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά από την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

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