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Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης
Επιχειρήσεις
08:49 - 05 Αυγ 2026

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικά σημάδια ανάκαμψης καταγράφει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε αισθητά τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι ο κλάδος αρχίζει να αφήνει πίσω του μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος διαμορφώθηκε στις -15,6 μονάδες από -21,6 μονάδες τον Ιούνιο, αντανακλώντας τη βελτίωση των προοπτικών των επιχειρήσεων. Παρότι οι εταιρείες εξακολουθούν να αξιολογούν την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη και συνεχίζουν να σχεδιάζουν περικοπές θέσεων εργασίας, εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξες για τους επόμενους μήνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών ανέκαμψε θεαματικά, από το χαμηλό των -30,7 μονάδων που είχε καταγράψει τον Απρίλιο, φτάνοντας σχεδόν σε ουδέτερο επίπεδο (-0,1 μονάδες) τον Ιούλιο. Όπως επισημαίνει η ειδικός του ινστιτούτου ifo, Ανίτα Βελφλ, «τα βιβλία παραγγελιών αρχίζουν να γεμίζουν ξανά, ενώ οι προσδοκίες για τις εξαγωγές έχουν ενισχυθεί σημαντικά».

Την αισιοδοξία αυτή επιβεβαιώνουν και τα επίσημα στοιχεία για τις νέες παραγγελίες στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έως τον Μάιο του 2026. Οι παραγγελίες τόσο από τη γερμανική αγορά όσο και –κυρίως– από τις χώρες της Ευρωζώνης παρουσιάζουν σαφή ανοδική τάση, ενισχύοντας τις προοπτικές του κλάδου.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση αυτή διαδραματίζουν οι κατασκευαστές αμαξωμάτων και υπερκατασκευών, καθώς και οι παραγωγοί ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά διαθέτουν τεχνογνωσία και προϊόντα που αξιοποιούνται και σε άλλους στρατηγικούς τομείς, όπως η αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με την Ανίτα Βελφλ του ifo, η σημαντική αύξηση των αμυντικών επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τμήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προσφέροντας μια επιπλέον πηγή ανάπτυξης σε μια περίοδο που ο κλάδος αναζητά νέους κινητήρες ανάπτυξης.

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