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Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση
Ειδήσεις
08:32 - 05 Αυγ 2026

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν αποθήκες και άλλες υποδομές, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν για περισσότερο από μία ώρα στην ουκρανική πρωτεύουσα των περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων. Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε ότι επλήγησαν επτά διαφορετικά σημεία της πόλης σε επίθεση που ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε μέσα στην πόλη του Κιέβου, ενώ 24 ακόμη τραυματίστηκαν και καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια σε πολλές συνοικίες.

«Ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, αφού διασώστες απεγκλώβισαν δύο άτομα από τα ερείπια αποθήκης κοντά στο κέντρο της πόλης, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από την επίθεση.

Όπως πρόσθεσε, μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και οδηγός ασθενοφόρου, ενώ τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο κέντρα εφοδιαστικής υποστήριξης και αποθήκες ανεφοδιασμού στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε αποθήκες και χώρους αποθήκευσης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αρχικές πληροφορίες περί πυρκαγιάς σε πολυκατοικία 20 ορόφων δεν επιβεβαιώθηκαν.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε επίσης στα περίχωρα της πόλης, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα πύραυλο έπεσαν δίπλα σε πολυκατοικία.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε ακόμη ότι από την επίθεση προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας, με τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι εκρήξεις ακούγονταν σε ολόκληρη την πόλη, ενώ σύμφωνα με τον Κλίτσκο, οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αναχαίτιση της επίθεσης.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά του Κιέβου τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιώντας σειρά μαζικών πληγμάτων μέσα στον τελευταίο μήνα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ουκρανικά πλήγματα έπληξαν κέντρο logistics της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, προσθέτοντάς το σε μια σειρά εγκαταστάσεων που έχουν δεχθεί επιθέσεις το τελευταίο διάστημα.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα όλες τις πληροφορίες από τα πεδία των συγκρούσεων. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

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