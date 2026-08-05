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Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:00 - 05 Αυγ 2026

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής, η «Τράπεζα») σε συνέχεια της από 23.07.2026 ανακοίνωσης αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο» και την επακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Τράπεζας καθώς και της από 05.08.2026 ανακοίνωσης με το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Τράπεζας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ως νέα ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (€0,40 ανά μετοχή) ορίζεται η Τετάρτη, 05.08.2026 αντί της Παρασκευής, 07.08.2026 που είχε οριστεί αρχικά.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 04.08.2026 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

• Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της

• Ειδικά στις περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

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