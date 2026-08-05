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Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο
Ειδήσεις
08:15 - 05 Αυγ 2026

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής,

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Λέσβου).

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Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω περιοχών παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Συστάσεις στους πολίτες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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