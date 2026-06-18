Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί από τον Έμπολα σε ένα μήνα

Ο αριθμός των θυμάτων από την επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει πλέον ξεπεράσει τους 200, περίπου έναν μήνα μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC) και οι υγειονομικές αρχές της Αφρικανικής Ένωσης.

Όπως προκύπτει από τα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά δεδομένα, 875 άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό από τις 15 Μαΐου, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 202, διαμορφώνοντας το ποσοστό θνησιμότητας στο 23%. Στην Ουγκάντα, όπου έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά της νόσου, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 19 και οι νεκροί σε δύο.

Η συγκεκριμένη έξαρση του αιμορραγικού πυρετού αποδίδεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή. Το κύριο μέτωπο της επιδημίας εντοπίζεται στην επαρχία Ιτούρι, στα βορειοανατολικά της χώρας, μια περιοχή όπου οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης δυσχεραίνονται από τις ελλιπείς υποδομές και την παρουσία ένοπλων ομάδων.

Ο επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών του Africa CDC, Ουέσαμ Μανκούλα, εξέφρασε ανησυχία για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα της ιχνηλάτησης επαφών στη ΛΔ του Κονγκό, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα ασφάλειας και η δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές αποτελούν σημαντικά εμπόδια στις υγειονομικές παρεμβάσεις.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, η κατάσταση στην Ουγκάντα εμφανίζεται διαχειρίσιμη και η εξάπλωση της νόσου θεωρείται προς το παρόν ελεγχόμενη.

Ο ιός Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών και στενής επαφής με μολυσμένα άτομα, έχει προκαλέσει περισσότερους από 15.000 θανάτους στην αφρικανική ήπειρο τα τελευταία 50 χρόνια.