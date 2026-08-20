Έμπολα: Συναγερμός στη ΛΔ Κονγκό – 70.000 δόσεις εμβολίου στη μάχη κατά της επιδημίας

Στη διάθεση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τίθενται 70.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή έξαρση του ιού Έμπολα. Την ανακοίνωση έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), διευκρινίζοντας ότι το εμβόλιο έχει λάβει άδεια για την προστασία από το στέλεχος Ζαΐρ του ιού, όχι όμως και για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, το οποίο κυκλοφορεί αυτή την περίοδο στη χώρα.

Από τις συνολικά 70.000 δόσεις, οι 20.000 προορίζονται για κλινική δοκιμή φάσης 3, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Ervebo έναντι του στελέχους Μπουντιμπουγκιό. Οι υπόλοιπες 50.000 δόσεις θα διατεθούν σε εργαζομένους πρώτης γραμμής και επαγγελματίες υγείας στη ΛΔ Κονγκό.

Η πιο φονική έξαρση στη χώρα

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου την 17η επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί στη χώρα, έπειτα από καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων. Η έξαρση αφορά κυρίως βόρειες και ανατολικές περιοχές, όπου η περιορισμένη κρατική παρουσία και οι ελλείψεις στις υγειονομικές υποδομές δυσχεραίνουν σημαντικά την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει ο ΠΟΥ, έχουν καταγραφεί 5.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ 2.420 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η τρέχουσα έξαρση χαρακτηρίζεται ως η πιο φονική που έχει καταγραφεί ποτέ στη ΛΔ Κονγκό, ενώ η εξάπλωση του ιού εξελίσσεται με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό.

Η διεθνής κινητοποίηση για τα εμβόλια

Την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό ζήτησε εμβόλια Ervebo από το παγκόσμιο απόθεμα της Διεθνούς Ομάδας Συντονισμού (GIG) για την προμήθεια εμβολίων.

Στην GIG συμμετέχουν ο ΠΟΥ, η UNICEF, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), με οικονομική υποστήριξη από τη Συμμαχία για τα Εμβόλια (Gavi).

Όπως ανακοίνωσε ο ΠΟΥ, τη Δευτέρα η GIG ενημέρωσε την κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό για την άμεση διάθεση των πρώτων 70.000 δόσεων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας των υγειονομικών και των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της επιδημίας, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την κλινική αξιολόγηση του εμβολίου έναντι του στελέχους Μπουντιμπουγκιό.

Τι γνωρίζουν οι επιστήμονες για το Ervebo

Οι ειδικοί του ΠΟΥ δεν έχουν ακόμη επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το Ervebo προστατεύει τον άνθρωπο από το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό. Ωστόσο, τα πρώτα εργαστηριακά δεδομένα και τα αποτελέσματα από μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι το εμβόλιο ενδέχεται να προσφέρει κάποιο επίπεδο προστασίας.

Στις 7 Αυγούστου, ο ΠΟΥ είχε συστήσει την αξιολόγηση του Ervebo σε κλινική δοκιμή, προκειμένου να διαπιστωθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητά του έναντι του συγκεκριμένου στελέχους.

Το Ervebo παράγεται από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Merck και η σχεδιαζόμενη κλινική δοκιμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη ΛΔ Κονγκό, η οποία αποτελεί σήμερα τη μοναδική χώρα όπου καταγράφεται κυκλοφορία του στελέχους Μπουντιμπουγκιό.

Στο στάδιο των δοκιμών νέα εμβόλια

Παράλληλα με την αξιοποίηση του Ervebo, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίων ειδικά κατά του στελέχους Μπουντιμπουγκιό.

Δύο υποψήφια εμβόλια βρίσκονται ήδη σε φάση κλινικών δοκιμών. Το ένα αναπτύσσεται από την αμερικανική Moderna και βασίζεται στην τεχνολογία mRNA, ενώ το δεύτερο αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, ένα ακόμη υποψήφιο εμβόλιο, το «rVSV Bundibugyo», χαρακτηρίζεται από τον ΠΟΥ ως το «πιο υποσχόμενο» και αναμένεται να αναπτυχθεί από τη Hilleman Laboratories, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω της επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ανθρώπων και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, με υψηλή θνητότητα.

Κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, ο ιός έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 15.000 ανθρώπων στην Αφρική.

Η νέα έξαρση στη ΛΔ Κονγκό επαναφέρει στο προσκήνιο τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές αρχές σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενώ η διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή εμβολίων και την ανάπτυξη νέων υποψηφίων εμβολίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της επιδημίας.