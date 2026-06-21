ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/6) ο α’ γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, τις οποίες ο Τζέι Ντ. Βανς χαρακτήρισε ως «ιστορικές», στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας, αφού – όπως είπε – ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει σαφή εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα να αναζητήσει διπλωματική λύση σε μία σειρά από «ανοιχτά» ζητήματα.

Στόχος των συνομιλιών είναι, όπως είπε ο Βανς, όχι μόνο η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά ο μόνιμος μετασχηματισμός των σχέσεων στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αποφεύγονται στο εξής οι συγκρούσεις στην περιοχή.

«Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε μόνιμα τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα όραμα στο οποίο οι χώρες της περιοχής θα μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας.

Όπως τόνισε ο ίδιος σημειώνοντας πως το Ιράν παρέμενε για χρόνια παράγοντας αστάθειας στην περιοχή, η παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί στο να ανοίξει ο δρόμος για μία νέα εποχή. Υπογράμμισε, δε, πως οι συνομιλίες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες ώρες, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Μάλιστα, τόνισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει προσηλωμένος στον στόχο μιας ευρύτερης περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή.

Σαρίφ: Θα έχουμε μία εξαιρετική συμφωνία

Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι με το πέρας των συνομιλιών «θα έχουμε στα χέρια μας μία εξαιρετική συμφωνία που θα ευνοεί την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία σε όλο τον κόσμο».

Διγλωσσία Τραμπ – Βανς για τον Λίβανο

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να χειριστεί το «καυτό» ζήτημα του Λιβάνου όσο πιο διπλωματικά μπορεί, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβει σε μία ακόμη ανάρτηση στο Truth Social, μέσω της οποίας κατηγόρησε την Τεχεράνη για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή και εξαπέλυσε νέες απειλές.

«Στην πραγματικότητα είμαι πολύ ικανοποιημένος από την κατάσταση στον Λίβανο», είπε ο Βανς από την Ελβετία, παραβλέποντας την συνέχιση των εχθροπραξιών στον Λίβανο τις δύο προηγούμενες μέρες.

«Μπορούμε να κάνουμε μία νέα αρχή; Μπορούμε να αλλάξουμε μονίμως τις σχέσεις στην Μέση Ανατολή; Ή θα επιστρέψουμε στις παλιές μεθόδους, πράγμα που δεν είναι στις δικές μας προτιμήσεις, αλλά που παραμένει πολύ πραγματική πιθανότητα;», σημείωσε ακόμη.

Ωστόσο, λίγο νωρίτερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social:

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στον Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ πιο σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο δυνατά».

«Κλειδί» οι δεσμεύσεις Τραμπ για την Τεχεράνη

Η ιρανική αντιπροσωπεία από τη μεριά της – η οποία δεν παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους – φέρεται να αποδίδει μεγάλη σημασία στη στάση των ΗΠΑ ως προς το θέμα του Λιβάνου και στην ικανότητα του Τραμπ να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Κομβικό θεωρείται, όπως εξηγούν αναλυτές στην Washington Post, ο Τραμπ να καταφέρει να χαλιναγωγήσει τον Νετανιάχου και να αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη τήρηση της συμφωνίας.

«[Οι Ιρανοί] βλέπουν τις συνομιλίες στην Ελβετία και ως μια δοκιμασία για το αν ο Τραμπ είναι πρόθυμος να χαλιναγωγήσει τον Νετανιάχου. Γι’ αυτό οι Ιρανοί επιμένουν ότι αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης αποτελεί απόδειξη της ικανότητάς τους να διαπραγματευτούν μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της WP.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το Ισραήλ συνεχίζει την σκληρή ρητορική του, με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ να δηλώνει πως «δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στους Ισραηλινούς στρατιώτες να ενεργήσουν για την εξάλειψη των απειλών στον Λίβανο και τα στρατεύματά μας παραμένουν στη ζώνη ασφαλείας».

Η Τεχεράνη, από τη μεριά της, συνεχίζει να κρατά μπλοκαρισμένα τα Στενά του Ορμούζ, μία απόφαση που ελήφθη χθες (20/6) ως αντίδραση, όπως σημειώθηκε, στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.