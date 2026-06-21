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Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»
Ειδήσεις
17:26 - 21 Ιουν 2026

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος επέρριψε στην Τεχεράνη την ευθύνη για την έκρυθμη κατάσταση στον Λίβανο, ζητώντας – μέσω Truth Social – από το Ιράν να σταματήσει άμεσα τη δράση των συμμάχων και υποστηριζόμενων οργανώσεών του στην περιοχή.  

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι «πληρεξούσιες δυνάμεις» του Ιράν στον Λίβανο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην περιοχή και προειδοποίησε ότι, εάν η κατάσταση δεν αλλάξει άμεσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με ακόμη πιο σκληρά μέτρα.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στον Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ πιο σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο δυνατά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Σημειώνεται ότι αυτήν την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελβετία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να στέλνει αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία τους και να τονίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από τη διαπραγματευτική ομάδα να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να βρεθεί μία διπλωματική λύση σε όλα τα «ανοιχτά» ζητήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, ώστε να εγκαινιαστεί μία μακρά περίοδος ειρήνης και ισορροπίας στη Μέση Ανατολή.

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