Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Τζέι Ντ. Βανς από την Ελβετία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και το μέλλον της Μέσης Ανατολής, ξεκαθαρίζοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει σαφή εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα να αναζητήσει διπλωματική λύση σε μία σειρά από «ανοιχτά» ζητήματα.

Στόχος των συνομιλιών είναι, όπως είπε ο Βανς, όχι μόνο η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά ο μόνιμος μετασχηματισμός των σχέσεων στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αποφεύγονται στο εξής οι συγκρούσεις στην περιοχή.

«Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε μόνιμα τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα όραμα στο οποίο οι χώρες της περιοχής θα μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας.

Όπως τόνισε ο ίδιος σημειώνοντας πως το Ιράν παρέμενε για χρόνια παράγοντας αστάθειας στην περιοχή, η παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί στο να ανοίξει ο δρόμος για μία νέα εποχή. Υπογράμμισε, δε, πως οι συνομιλίες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες ώρες, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Μάλιστα, τόνισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει προσηλωμένος στον στόχο μιας ευρύτερης περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή.

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Το «αγκάθι» του Λιβάνου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βανς και στην υπόθεση του Λιβάνου, ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης εξαιτίας της επιθετικής στάσης του Ισραήλ, αναφέροντας ότι έχουν καταγραφεί θετικές εξελίξεις στη διατήρηση της εκεχειρίας.

Παραδέχτηκε πως τέτοιες συμφωνίες είναι συχνά «λίγο χαοτικές» στην εφαρμογή τους· ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαέι προσθέτοντας ότι θα συζητηθούν επίσης η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Επιθυμία του Τραμπ να γυρίσουν «σελίδα» με το Ιράν

Προσπαθώντας να ενισχύσει την αίσθηση πως ανοίγεται μία κρίσιμη ευκαιρία για διπλωματική επανεκκίνηση, η οποία δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτη, ο Βανς τόνισε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από την αμερικανική πλευρά να «γυρίσει νέα σελίδα» στις σχέσεις με τον ιρανικό λαό, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην αναζήτηση κοινών σημείων συνεννόησης.

Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις, όπως ανέφερε, ενδέχεται να μην επιλύσουν όλες τις διαφορές που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι δύο πλευρές κάθονται στο ίδιο τραπέζι και εργάζονται από κοινού δημιουργεί, για πρώτη φορά, τις προϋποθέσεις για μια ιστορική προσέγγιση.

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Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να μεταδίδουν πως το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα στο Ορμούζ παραμένει μπλοκαρισμένο, εξαιτίας της ισραηλινής επιθετικότητας στον Λίβανο.

Το ιρανικό Fars μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έχουν εκδώσει ακόμη άδειες για διέλευση κανενός πλοίου, ενώ το Tasnim, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε την Κυριακή ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά όσο δεν τηρείται η εκεχειρία στον Λίβανο.

Η πηγή ανέφερε ότι η πλωτή οδός θα παραμείνει επίσης κλειστή μέχρι να εκδοθούν εξαιρέσεις που επιτρέπουν την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ από τη μεριά του επιμένει στη σκληρή ρητορική. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε πως «δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στους Ισραηλινούς στρατιώτες να ενεργήσουν για την εξάλειψη των απειλών στον Λίβανο και τα στρατεύματά μας παραμένουν στη ζώνη ασφαλείας».

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Αίτημα της Τεχεράνης ο Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου

Αναλυτές σημειώνουν στην Washington Post ότι αυτή τη φορά, οι Ιρανοί ελπίζουν πως η εμπειρία του Τραμπ να ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον τους, ο οποίος απέτυχε σε πολλούς από τους στόχους του και έχει προκαλέσει πολιτική και οικονομική ζημιά στις ΗΠΑ, θα κάνει τη διαφορά.

Ένας κομβικός στόχος για την Τεχεράνη, λοιπόν, είναι ο Τραμπ να καταφέρει να χαλιναγωγήσει τον Νετανιάχου και να αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων στη Μέση Ανατολή.

«[Οι Ιρανοί] βλέπουν τις συνομιλίες στην Ελβετία και ως μια δοκιμασία για το αν ο Τραμπ είναι πρόθυμος να χαλιναγωγήσει τον Νετανιάχου. Γι’ αυτό οι Ιρανοί επιμένουν ότι αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης αποτελεί απόδειξη της ικανότητάς τους να διαπραγματευτούν μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της WP.