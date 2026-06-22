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«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ
Ειδήσεις
08:07 - 22 Ιουν 2026

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο ολοκληρώθηκε με «ενθαρρυντική πρόοδο», όπως ανακοίνωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν την Κυριακή στην Ελβετία, μετά την αρχική συμφωνία που επιτεύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Σε κοινή ανακοίνωση τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, το Κατάρ και το Πακιστάν ανέφεραν ότι μια «Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου» συμφώνησε σε έναν «οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες «σημείωσαν σημαντική πρόοδο» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο.

Το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνει δέσμευση για επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, καθώς και τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα» — συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου — και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, δημιουργήθηκε επίσης μια «γραμμή επικοινωνίας» για την αποφυγή περιστατικών και παρερμηνειών, με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία ενός «κέντρου αποτροπής συγκρούσεων» μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Λιβάνου, με τη συνδρομή των διαμεσολαβητριών χωρών, ώστε να τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

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Την Κυριακή αναφέρθηκε μείωση των συγκρούσεων, ωστόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί για την προστασία του βόρειου Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στον νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι η οργάνωση θα υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Πριν από τις συνομιλίες στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και επικεφαλής διαπραγματευτής Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους διαπραγματευτές να «γυρίσουν σελίδα».

Πρόσθεσε ότι εάν η ιρανική ηγεσία είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει τον ρόλο της ως «παράγοντα περιφερειακής αστάθειας» και τις «φιλοδοξίες της για πυρηνικά όπλα μακροπρόθεσμα», τότε οι ΗΠΑ «είναι διατεθειμένες να μεταμορφώσουν θεμελιωδώς τη σχέση τους με τη χώρα αυτή».

Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Ο Βανς συνοδευόταν από τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Ο Γκαλιμπάφ συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Στην Ελβετία βρίσκονταν επίσης ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει προηγούμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Κατάρ έχει επίσης μεσολαβήσει και αργά την Κυριακή ο πρωθυπουργός του, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε ότι χαιρετίζει τη συνέχιση των συνομιλιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 08:39
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