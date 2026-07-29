Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Οι ομάδες διάσωσης στην Ιαπωνία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου κοντά στην πόλη Κουμαμότο, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη (28/7) το νησί Κιουσού και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής, οκτώ άτομα έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανά από το εμπορικό κέντρο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τη σεισμική δόνηση. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών.

Σύμφωνα με την εταιρεία Aeon, η οποία διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο, η έκρηξη – που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου – σημειώθηκε αφού είχε ολοκληρωθεί η απομάκρυνση τόσο των πελατών όσο και του προσωπικού.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι 20 έως 30 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στα ερείπια του κτιρίου. Ωστόσο, η αστυνομία ανέφερε σήμερα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, ότι ο πραγματικός αριθμός φαίνεται να είναι μικρότερος, διευκρινίζοντας πάντως ότι «είναι σίγουρο πως κάποιοι εργαζόμενοι είναι παγιδευμένοι».

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές, με καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ανθρώπινες απώλειες.

«Ακόμη και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν, πρόκειται για μια κούρσα ενάντια στον χρόνο. Θα συγκεντρώσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους επί τόπου για να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατό», τόνισε.

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Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη στο εμπορικό κέντρο της Aeon να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Διασώστες ανέφεραν ότι αντιλήφθηκαν έντονη οσμή αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου, ωστόσο, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα, τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες, αστυνομικοί και περίπου 170 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα σημεία από όπου έχουν καταγραφεί κλήσεις για βοήθεια.

Παράλληλα, περισσότεροι από 4.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Την ίδια ώρα, επτά άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τοπικό κυβερνητικό αξιωματούχο.

Δεκάδες τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

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Σε ολόκληρη τη νομαρχία Κουμαμότο, η οποία είχε πληγεί και πριν από δέκα χρόνια από φονικό σεισμό, περίπου 260.000 κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να μετακινηθούν σε κέντρα φιλοξενίας. Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μετά τη δόνηση δέχθηκε 386 κλήσεις έκτακτης ανάγκης, που αφορούσαν κυρίως καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβισμένους πολίτες.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης του νησιού Κιουσού, με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκων.

Στη γειτονική πόλη Γιατσουσίρο έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές, με πολλές στέγες κατοικιών να έχουν υποστεί καταστροφές και αρκετά κτίρια να έχουν καταρρεύσει. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζει και το οδικό δίκτυο, καθώς σε αρκετά σημεία οι δρόμοι έχουν υποστεί ρωγμές ή έχουν καταστραφεί, ενώ πολλές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.

Επιπλέον, τμήμα γέφυρας στον ποταμό Κουμαγκάβα κατέρρευσε, ενώ εικόνες που μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν σοβαρές ζημιές και σε τμήμα του ιστορικού τείχους του Κάστρου Κουμαμότο.

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους ότι ισχυροί μετασεισμοί ενδέχεται να συνεχιστούν για περίπου μία εβδομάδα, ενώ αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος κατολισθήσεων.

Παράλληλα, περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σήμερα τους 34 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τη θερμοπληξία.

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Νοσοκομεία υπό πίεση

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για τις υγειονομικές δομές της περιοχής. Νοσοκομείο στην πόλη Ούκι, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ανακοίνωσε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης το έχει καταστήσει ουσιαστικά μη λειτουργικό.

«Έχουμε μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας», δήλωσε ο επικεφαλής της διοίκησης στο NHK.

Δεύτερο νοσοκομείο της ίδιας πόλης ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την εισαγωγή νέων ασθενών, καθώς έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του, έχοντας ήδη περιθάλψει 86 τραυματίες από τον σεισμό, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τραυματισμοί καταγράφηκαν και μεταξύ επιβατών τρένων υψηλής ταχύτητας, ενώ οι διαχειρίστριες εταιρείες διέκοψαν άμεσα τα δρομολόγια μετά τη σεισμική δόνηση.

Αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις με παραγωγικές μονάδες στην περιοχή, μεταξύ των οποίων οι Sony, Tokyo Electron και Honda, ανακοίνωσαν προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των εργοστασίων τους. Η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών παγκοσμίως, απομάκρυνε προληπτικά το προσωπικό από το εργοστάσιό της στην περιοχή, προτού γνωστοποιήσει αργότερα ότι η παραγωγική διαδικασία επανεκκινεί.

Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και οι μεταφορικές υποδομές, καθώς τεράστιες ρωγμές έχουν εμφανιστεί σε αυτοκινητοδρόμους, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δακτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκλίνουν τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες, γεγονός που την καθιστά μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου. Περίπου το 20% των σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ που καταγράφονται διεθνώς σημειώνονται στην Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το 2016 η περιοχή του Κουμαμότο είχε πληγεί από δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 6,5 και 7,3 Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν τον θάνατο 275 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 2.800.